3,4 εκ. τουρίστες από το εξωτερικό στο πρώτο τρίμηνο του 2026

Σε 3,4 εκατ. έφτασε η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση στην Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του έτους καταγράφοντας αύξηση κατά 38,3% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι (2,46 εκατ.) σύμφωνα με σχετικά στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα η Τράπεζα της Ελλάδος.

Αναλυτικά, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 18,8% και αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών κατά 84,3%. Στο τρίμηνο, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε σε 1,78 εκατ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 51,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις λοιπές χώρες αυξήθηκε κατά 26,2% και διαμορφώθηκε σε 1,61 εκατ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ κατέγραψε άνοδο κατά 43,9%, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 94,4%.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε άνοδο κατά 21,6% και διαμορφώθηκε σε 297,3 χιλ. ταξιδιώτες, όπως και αυτή από τη Γαλλία, που αυξήθηκε κατά 27,6% σε 77,4 χιλ. ταξιδιώτες. Άνοδο κατά 25% σημείωσε και η ταξιδιωτική κίνηση από την Ιταλία, η οποία διαμορφώθηκε σε 159,6 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις λοιπές χώρες, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 49,3% και διαμορφώθηκε σε 250 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ μειώθηκε κατά 8,6% σε 172,5 χιλ. ταξιδιώτες.

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Μάρτιο του διαμορφώθηκε σε 1,27 εκατ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 38,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 18,5% και αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών κατά 85% σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2025. Η αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης προήλθε από την άνοδο της ταξιδιωτικής κίνησης τόσο από τις χώρες της ΕΕ-27 κατά 55,5% όσο και από τις λοιπές χώρες κατά 22,3%. Αναλυτικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκε σε 555,2 χιλ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 56%, ενώ υψηλότερη κατά 53,2% ήταν και η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ, η οποία διαμορφώθηκε σε 124,5 χιλ. ταξιδιώτες.

Η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία κατέγραψε άνοδο κατά 47,7% και διαμορφώθηκε σε 123 χιλ. ταξιδιώτες, όπως και αυτή από τη Γαλλία, που αυξήθηκε κατά 3,1% σε 22,6 χιλ. ταξιδιώτες. Άνοδο κατά 62% παρουσίασε η ταξιδιωτική κίνηση από την Ιταλία, η οποία διαμορφώθηκε σε 75,9 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις λοιπές χώρες, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο παρουσίασε άνοδο κατά 36,9% και διαμορφώθηκε σε 85,8 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ μειώθηκε κατά 6,8% σε 74,5 χιλ. ταξιδιώτες.

Από ποιες αγορές ξόδεψαν περισσότερα χρήματα

Την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν άνοδο κατά 64,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025 και διαμορφώθηκαν στα 1,68 δισ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση τόσο των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 κατά 66,4%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 825,2 εκατ. ευρώ, όσο και των εισπράξεων από κατοίκους των λοιπών χωρών κατά 65,2%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 824,2 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 709,3 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 64,6%, ενώ και οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ σημείωσαν άνοδο κατά 78% και διαμορφώθηκαν στα 116 εκατ. ευρώ.

Οι εισπράξεις από τη Γερμανία σημείωσαν άνοδο κατά 6,6% και διαμορφώθηκαν στα 122,5 εκατ. ευρώ, όπως και οι εισπράξεις από τη Γαλλία, που αυξήθηκαν κατά 39,1% και διαμορφώθηκαν στα 45,2 εκατ. ευρώ. Υψηλότερες κατά 66,5% ήταν οι εισπράξεις από την Ιταλία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 113,8 εκατ. ευρώ. Από τις λοιπές χώρες, σημαντική άνοδο παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 213,3 εκατ. ευρώ, ενώ και οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 6% και διαμορφώθηκαν στα 172,5 εκατ. ευρώ.

Τον Μάρτιο, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 55,6% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025 φθάνοντας σε 669,4 εκατ. ευρώ από 430,3 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα, άνοδο κατά 56,6% κατέγραψαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 347,8 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών αυξήθηκαν κατά 57,9% (Μάρτιος 2026: 307,9 εκατ. ευρώ, Μάρτιος 2025: 195 εκατ. ευρώ). Η άνοδος των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 ήταν αποτέλεσμα της αύξησης τόσο των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ κατά 59,5% (Μάρτιος 2026: 301,3 εκατ. ευρώ, Μάρτιος 2025: 189 εκατ. ευρώ) όσο και των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 40,1%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 46,4 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών από τη ζώνη του ευρώ, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 16,9% και διαμορφώθηκαν στα 55,9 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 0,3% και διαμορφώθηκαν στα 15,8 εκατ. ευρώ. Άνοδο κατά 100,4% στα 58,1 εκατ. ευρώ σημείωσαν οι εισπράξεις από την Ιταλία. Από τις λοιπές χώρες, αύξηση κατά 35,5% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 39,9 εκατ. ευρώ, όπως και αυτές από τις ΗΠΑ, που αυξήθηκαν κατά 42,8% και διαμορφώθηκαν στα 80 εκατ. ευρώ.