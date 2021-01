Xiaomi | Ασύρματη φόρτιση από απόσταση

Η Xiaomi ανακοίνωσε τη νέα “Mi Air Charge” τεχνολογία της, ένα σύστημα πραγματικά ασύρματης φόρτισης συσκευών το οποίο τις φορτίζει από απόσταση αρκετών μέτρων. Μάλιστα, μπορεί να φορτίσει ταυτόχρονα πολλαπλές συσκευές με 5W, ενώ δεν επηρεάζεται από φυσικά εμπόδια.

Η φόρτιση δεν περιορίζεται στα τηλέφωνα, αφού σκοπός της Xiaomi είναι να κάνει ένα χώρο όπως το σαλόνι, πραγματικά ασύρματο, όπου φωτιστικά, ηχεία, smart home συσκευές και άλλα, θα μπορούν να τροφοδοτούνται με ενέργεια χωρίς να είναι στην πρίζα.

Ωστόσο, προς το παρόν δεν υπάρχουν προϊόντα που να υποστηρίζουν αυτήν την τεχνολογία.

Στον πυρήνα της τεχνολογίας της Xiaomi βρίσκεται ένας μηχανισμός με 144 κεραίες οι οποίες στέλνουν millimeter ραδιοκύματα στη συσκευή που θέλουμε να φορτίσουμε, η οποία θα πρέπει να διαθέτει σύστημα 14 κεραιών για να δεχθεί τα ραδιοκύματα και να τα μετατρέψει σε ηλεκτρισμό. Ένας άλλος μηχανισμός με πέντε κεραίες εντοπίζει την ακριβή θέση της συσκευής για να στείλει τα ραδιοκύματα.

Αυτή είναι μία επαναστατική καινοτομία της ασύρματης φόρτισης. Είναι επίσης μία τολμηρή προσπάθεια να κάνουμε όλο μας το σπίτι ασύρματο. Δεν είναι επιστημονική φαντασία, είναι τεχνολογία. Αυτή είναι η απομακρυσμένη τεχνολογία φόρτισης ανεπτυγμένη από την ίδια την Xiaomi.

We’re excited to bring you the remote charging technology – Mi Air Charge Technology! Charge multiple devices simultaneously while you’re gaming, walking around or even when something’s in the way, no strings attached. Another giant leap forward in wireless charging technology! pic.twitter.com/wEoB10wOQ2

— Xiaomi (@Xiaomi) January 29, 2021