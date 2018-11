Το σενάριο της νέας διαφήμισης της Lexus το έγραψε τεχνητή νοημοσύνη

Το νέο διαφημιστικό spot της Lexus είναι εξολοκλήρου γραμμένο από τεχνητή νοημοσύνη, κάτι πρωτότυπο τουλάχιστον για τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Το 60 δευτερολέπτων spot με την ονομασία “Driven by intuition” προωθεί την ιδέα πως άνθρωποι και μηχανές μπορούν να εργαστούν μαζί για να προσφέρουν μία βελτιωμένη εμπειρία οδήγησης.

Η διαφήμιση αφορά το Lexus ES μοντέλο του 2019. Η σουίτα AI εργαλείων Watson της IBM πρόσφερε υποστήριξη, ενώ η τεχνητή νοημοσύνη εκπαιδεύτηκε σε διαφημίσεις που έχουν κερδίσει βραβεία τα 15 τελευταία χρόνια. Τη σκηνοθεσία ανέλαβε ο βραβευμένος με Oscar και Bafta, Kevin Macdonald (The Last King of Scotland, Whitney).