Το μεγαλύτερο έργο παλιρροιακής ενέργειας στον κόσμο ξεκινά τη λειτουργία του στη Σκωτία

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 14/08/2025Τελευταία ενημέρωση: 14/08/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Η Σκωτία ενεργοποίησε την πρώτη φάση της μεγαλύτερης συστοιχίας παλιρροιακής ενέργειας στον κόσμο, αξιοποιώντας την προβλέψιμη ισχύ των ωκεάνιων ρευμάτων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για πάνω από 70.000 κατοικίες. Σε αντίθεση με την αιολική ή την ηλιακή ενέργεια, η παλιρροιακή ενέργεια είναι σταθερή και προβλέψιμη δεκαετίες νωρίτερα, καθιστώντας την μια πολύτιμη προσθήκη στα δίκτυα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Το έργο, που βρίσκεται στο Pentland Firth, χρησιμοποιεί τεράστιες υποβρύχιες τουρμπίνες αγκυροβολημένες στον βυθό. Αυτές οι τουρμπίνες περιστρέφονται καθώς οι παλίρροιες ρέουν μέσα και έξω, κινώντας γεννήτριες που στεγάζονται μέσα σε ανθεκτικές στην πίεση ατράκτους. Ο σχεδιασμός ελαχιστοποιεί την όχληση στη θαλάσσια ζωή, με τις λεπίδες να περιστρέφονται αρκετά αργά για ασφαλή διέλευση των ψαριών.
Οι μηχανικοί αντιμετώπισαν προκλήσεις από τις ακραίες παλιρροιακές ροές της περιοχής, οι οποίες μπορούν να ξεπεράσουν τους 10 κόμβους. Για να αντέξουν αυτές τις δυνάμεις, οι δομές των τουρμπίνων είναι κατασκευασμένες από κράματα υψηλής αντοχής και διαθέτουν αυτοκαθαριζόμενες επιστρώσεις για την πρόληψη της βιορύπανσης.

Η ενέργεια μεταδίδεται στην ακτή μέσω υποβρύχιων καλωδίων που συνδέονται με έναν παράκτιο υποσταθμό, όπου τροφοδοτείται απευθείας στο εθνικό δίκτυο. Η αρθρωτή προσέγγιση του έργου επιτρέπει την σταδιακή εγκατάσταση πρόσθετων ανεμογεννητριών, κλιμακώνοντας την παραγωγή ανάλογα με τις ανάγκες.

Οι Σκωτσέζοι αξιωματούχοι θεωρούν την παλιρροιακή ενέργεια ως σημαντικό παράγοντα στους στόχους μηδενικών εκπομπών της χώρας. Εάν ολοκληρωθεί η πλήρης συστοιχία, θα μπορούσε να τροφοδοτήσει σχεδόν 200.000 σπίτια και να χρησιμεύσει ως μοντέλο για παρόμοιες τοποθεσίες παγκοσμίως.

Αξιοποιώντας ενέργεια από τη βαρυτική έλξη της σελήνης, η Σκωτία μετατρέπει μια από τις πιο αξιόπιστες δυνάμεις της φύσης σε μόνιμη πηγή ενέργειας.

