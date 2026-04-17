TECH & SCIENCE

Το X λανσάρει το XChat, μία αυτόνομη εφαρμογή μηνυμάτων

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 17 Απριλίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 17/04/2026
Η XChat, η νέα εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων που συνδέεται με την πλατφόρμα X του Έλον Μασκ, εμφανίστηκε στο App Store και αναμένεται να είναι διαθέσιμη για λήψη στις 17 Απριλίου.

Πρόκειται για αυτόνομη εφαρμογή και όχι για αναβάθμιση της υπάρχουσας λειτουργίας άμεσων μηνυμάτων της πλατφόρμας. Η κίνηση αυτή διαφοροποιείται από τα αρχικά σχέδια που είχε παρουσιάσει το 2025 ο επικεφαλής της εταιρείας, Ελον Μασκ, ο οποίος είχε κάνει λόγο για εκτεταμένη αναβάθμιση των direct messages εντός του X, με έμφαση στην κρυπτογράφηση και σε νέα αρχιτεκτονική.

Η νέα εφαρμογή επιτρέπει την αποστολή μηνυμάτων και την πραγματοποίηση κλήσεων μεταξύ χρηστών της πλατφόρμας, ανεξαρτήτως συσκευής. Σύμφωνα με την περιγραφή στο App Store, η επικοινωνία θα είναι κρυπτογραφημένη από άκρο σε άκρο, ενώ οι χρήστες θα μπορούν να επεξεργάζονται ή να διαγράφουν μηνύματα για όλους τους συμμετέχοντες σε μια συνομιλία.

Παράλληλα, η εφαρμογή περιλαμβάνει λειτουργίες που εστιάζουν στην ιδιωτικότητα, όπως η δυνατότητα απενεργοποίησης στιγμιότυπων οθόνης και η αποστολή μηνυμάτων που διαγράφονται αυτόματα μέσα σε λίγα λεπτά. Υποστηρίζονται επίσης ομαδικές συνομιλίες μεγάλου μεγέθους, με έως και 481 συμμετέχοντες.

Στην καταχώρισή της στο App Store, η εταιρεία αναφέρει ότι η εφαρμογή δεν θα περιλαμβάνει διαφημίσεις και δεν θα παρακολουθεί τη δραστηριότητα των χρηστών.

Οι χρήστες συσκευών iPhone και iPad μπορούν ήδη να προ-παραγγείλουν την εφαρμογή, ώστε να εγκατασταθεί αυτόματα μόλις γίνει διαθέσιμη.

