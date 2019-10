Το iOS 13.2 φέρνει επιτέλους την αλλαγή της ανάλυσης της κάμερας απευθείας μέσα από το app

Η Apple έκανε διαθέσιμο το iOS 13.2 στη beta 2 έκδοσή του, μία μόλις εβδομάδα μετά την πρώτη έκδοση που έκανε διαθέσιμο το Deep Fusion στην κάμερα. Η σημερινή κυκλοφορία για developers περιλαμβάνει αρκετές νέες λειτουργίες, η πιο ενδιαφέρουσα όμως σίγουρα είναι μια αλλαγή στην εφαρμογή της κάμερας. Η αλλαγή ανάλυσης στο video ήταν εδώ και χρόνια πονοκέφαλος για τους κατόχους iPhone, οι οποίοι ήταν αναγκασμένοι να βγαίνουν από την εφαρμογή και να αλλάζουν την ανάλυση από τις γενικές ρυθμίσεις.

Πλέον, με ένα απλό tap μέσα από την εφαρμογή θα μπορείτε να αλλάζετε την ανάλυση του video αλλά και το frame rate.

🤯 It happened! Now in iOS 13.2 Beta 2 you can change the video resolution and frame rate right in the camera app just by tapping on the setting! 🤩

Why this incredible "Pro" feature is available on other not so "Pro" iPhones? 😮 pic.twitter.com/SJjSEAD7rn

— Ben Geskin (@BenGeskin) October 10, 2019