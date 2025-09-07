CAFE MELI
Γρηγόρης

TECH & SCIENCE

Το διαστημικό τηλεσκόπιο Webb αποκαλύπτει το «Νεφέλωμα του Αστακού»

Cosmos

Χιλιάδες νεογέννητα άστρα λάμπουν στην τελευταία εντυπωσιακή εικόνα του διαστημικού τηλεσκοπίου James Webb της NASA, που δόθηκε αυτή την εβδομάδα στη δημοσιότητα.

Η φωτογραφία προσφέρει μια μαγευτική θέα σε έναν κοντινό «αστρικό παιδικό σταθμό», σε απόσταση περίπου 5.500 ετών φωτός από τη Γη. (Ένα έτος φωτός αντιστοιχεί σε 5,8 τρισεκατομμύρια μίλια.)

Στην εικόνα ξεχωρίζουν άστρα διαφόρων μεγεθών και χρωμάτων, αλλά και ένα εντυπωσιακό νέφος σκόνης και αερίων όπου γεννιούνται συνεχώς νέα άστρα. Το τεράστιο αυτό νέφος είναι γνωστό ως Νεφέλωμα του Αστακού και εκτείνεται πέρα από το οπτικό πεδίο του φακού.

Το Νεφέλωμα του Αστακού (NGC 6357) πήρε το όνομά του επειδή οι σχηματισμοί σκόνης και αερίων του θυμίζουν το σχήμα ενός αστακού με νύχια και σώμα. Οι αστρονόμοι συχνά δίνουν τέτοια «καθημερινά» ονόματα σε νεφελώματα, ώστε να είναι πιο εύκολα αναγνωρίσιμα πέρα από τους ψυχρούς καταλόγους με αριθμούς.Στο εσωτερικό του βρίσκεται το σμήνος νεαρών άστρων με την ονομασία Pismis 24.

Το Webb, που εκτοξεύτηκε το 2021, είναι το μεγαλύτερο και πιο ισχυρό τηλεσκόπιο που έχει σταλεί ποτέ στο διάστημα. Παρατηρεί το σύμπαν στο υπέρυθρο φάσμα και χρειάστηκε περισσότερες από πέντε ώρες για να καταγράψει αυτή τη μοναδική εικόνα.

Οροι ανάγνωσης

Πηγή
Associated Press
Photo of Newsroom

Newsroom

