CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
TECH & SCIENCE

Τέλος το παραδοσιακό ραδιόφωνο από τα αυτοκίνητα – Τι το αντικαθιστά

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 25/08/2025Τελευταία ενημέρωση: 25/08/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Palermo TECH HUB
Cosmos

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Για δεκαετίες το ραδιόφωνο ήταν η συντροφιά κάθε οδηγού. Από τις πρωινές εκπομπές μέχρι τη μουσική που έσπαγε τη μονοτονία στην κίνηση, τα FM έγιναν κομμάτι της καθημερινότητας πίσω από το τιμόνι. Όμως η τεχνολογία αλλάζει τους κανόνες και το κλασικό ραδιόφωνο, όπως το ξέρουμε, φτάνει στο τέλος του.

Στη θέση του έρχεται το DAB, το ψηφιακό ραδιόφωνο που υπόσχεται καλύτερη ποιότητα ήχου, περισσότερες δυνατότητες και μια εμπειρία πιο κοντά στη σύγχρονη εποχή των συνδεδεμένων αυτοκινήτων.

ΧΡΥΣΟΣ

Η μετάβαση δεν σημαίνει ότι το ραδιόφωνο «πεθαίνει», αλλά ότι περνά σε νέα εποχή. Όπως η τηλεόραση πέρασε από το αναλογικό στο ψηφιακό σήμα, έτσι και το DAB (Digital Audio Broadcasting) αναλαμβάνει πλέον τη θέση των FM/AM.

Η νέα εποχή του ραδιοφώνου έχει ήδη ξεκινήσει, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει συμπεριλάβει στον ευρωπαϊκό κώδικα ηλεκτρονικών επικοινωνιών (EECC) από τα τέλη του 2020 την οδηγία ότι όλα τα αυτοκίνητα, όπως και οι οικιακές συσκευές που πωλούνται στην Ευρώπη, πρέπει να έχουν τη δυνατότητα λήψης και αναπαραγωγής σήματος DAB.

NOVA

Σε γενικές γραμμές πρόκειται για έναν νέο τρόπο μετάδοσης ραδιοφωνικού σήματος, χωρίς τα «χιόνια» και τις παρεμβολές των FM, παρόλο που η ποιότητα ήχου των τελευταίων ήταν αρκούντως ικανοποιητική.

Φυσικά το DAB προσφέρει καλύτερη ακουστική εμπειρία στους επιβάτες, την ίδια ώρα που δίνει τη δυνατότητα αναπαραγωγής κινούμενης εικόνας, κειμένου και γραφικών στο ίδιο εύρος ζώνης.

Όπως προαναφέρθηκε, τα τελευταίας τεχνολογίας αυτοκίνητα ενσωματώνουν DAB ραδιόφωνο. Όχι, όμως, και τα παλαιότερα Ι.Χ., στα οποία απαιτείται η εγκατάσταση ειδικής συσκευής.

Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι μολονότι το DAB έχει διαδοθεί σε πολλές χώρες ανά τον κόσμο, στην Ελλάδα δεν γνωρίζει μεγάλη δημοφιλία, με τους οδηγούς να παραμένουν πιστοί στα FM. Κάτι που, ωστόσο, στο άμεσο μέλλον αναμένεται να αλλάξει, μιας και το ψηφιακό σήμα έρχεται να κυριαρχήσει.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 25/08/2025Τελευταία ενημέρωση: 25/08/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Ταχυφορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων: Το μειονέκτημα που έχουν για την υγεία

20/08/2025
smartphone kinito sms

Πώς γνωρίζει το τηλέφωνό μας τόσες πολλές προσωπικές πληροφορίες

17/08/2025

Το μεγαλύτερο έργο παλιρροιακής ενέργειας στον κόσμο ξεκινά τη λειτουργία του στη Σκωτία

14/08/2025

To νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της Google λειτουργεί ως δορυφόρος

12/08/2025

Μελέτη: Το ChatGPT δίνει σε εφήβους επικίνδυνες συμβουλές για ναρκωτικά, δίαιτα και αυτοτραυματισμό

07/08/2025
internet satelite

Αυτοί είναι οι Ελληνικοί δορυφόροι – Η αποστολή τους

07/08/2025

Από την κασέτα στο Spotify: «Η γενιά που δεν πάτησε ποτέ Play»

06/08/2025

Η Γη περιστρέφεται πιο γρήγορα και ίσως χρειαστεί να «αφαιρεθεί» ένα δευτερόλεπτο για πρώτη φορά στην ιστορία

04/08/2025

«Waterwise»: Το έργο που στοχεύει στην αντιμετώπιση της λειψυδρίας

03/08/2025
smartphone kinito sms

SafeAthens: Τα ψηφιακό εργαλείο του Δήμου Αθηναίων για την ασφάλεια πολιτών

01/08/2025
Back to top button