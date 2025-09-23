CAFE MELI
Τεχνητή νοημοσύνη: Ποια επαγγέλματα κινδυνεύουν περισσότερο και ποια είναι ασφαλή

Ανάγνωση 2 λεπτών
Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) αλλάζει γρήγορα τον κόσμο της εργασίας με πολλούς να αναρωτιούνται: ποιες δουλειές είναι ασφαλείς και ποιες κινδυνεύουν να χαθούν;

Παρόλο που κάποιες δουλειές είναι δύσκολο να αυτοματοποιηθούν, άλλες είναι πολύ πιο ευάλωτες στην αυτοματοποίηση και η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί πιο εύκολα να τις αντικαταστήσει.

Δουλειές που κινδυνεύουν περισσότερο

Οι εργασίες που βασίζονται σε μια συγκεκριμένη ρουτίνα, χωρίς να απαιτούν ιδιαίτερη εξειδίκευση, κινδυνεύουν πολύ από την τεχνητή νοημοσύνη.

Παραδείγματα: καταγραφή κειμένων, προγραμματισμός ραντεβού και άλλες απλές, επαναλαμβανόμενες εργασίες. Η AI μπορεί να κάνει αυτόματα υπότιτλους ή να χρησιμοποιεί εικονικούς βοηθούς, μειώνοντας έτσι την ανάγκη για ανθρώπους σε τέτοιες θέσεις.

Το ίδιο ισχύει και για την πρόσληψη εργαζομένων (recruiting). Δεν εξαφανίζεται επειδή το κάνει η AI, αλλά επειδή μειώνεται η ζήτηση: λιγότερες προσλήψεις χρειάζονται, καθώς οι υπάρχοντες εργαζόμενοι μένουν περισσότερο και η AI αυξάνει την παραγωγικότητά τους.

Οι ασφαλείς εργασίες

Κάποια επαγγέλματα δεν μπορούν να αντικατασταθούν από μηχανές, είτε γιατί είναι πολύ δύσκολα, είτε γιατί η κοινωνία δεν το δέχεται. Όπως λένε οι ειδικοί, οι δουλειές που απαιτούν ανθρώπινη κρίση, γούστο ή ενσυναίσθηση είναι πιο προστατευμένες.

Μερικά παραδείγματα:

Δημόσια υπηρεσία και επείγουσες ανάγκες: π.χ. πυροσβέστες, διασώστες, τεχνίτες. Αυτές οι δουλειές απαιτούν δεξιότητα, φυσική δύναμη και άμεσες αποφάσεις.

Υγεία και κοινωνικές υπηρεσίες: γιατροί, ψυχολόγοι, δάσκαλοι, προπονητές. Χρειάζονται επαφή με ανθρώπους, κατανόηση και στήριξη — πράγματα που η AI δεν μπορεί να προσφέρει.

Νομικά επαγγέλματα: μόνο ένας άνθρωπος με πτυχίο και άδεια μπορεί να μπει σε δικαστήριο και να υπερασπιστεί κάποιον. Η νομοθεσία κρατάει αυτούς τους ρόλους ασφαλείς.

Οι «γκρίζες ζώνες»: δουλειές που θα αλλάξουν

Κάποιες δουλειές δεν θα εξαφανιστούν, αλλά θα μεταμορφωθούν. Όπως λέει η σύμβουλος καριέρας, Georgi Enthoven, όσοι ασχολούνται με πραγματικά προβλήματα δεν ανταγωνίζονται την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά συνεργάζονται μαζί της.

Παράδειγμα: Οι τεχνικοί ακτινολογίας χρειάζονται για να επικοινωνούν με ασθενείς σε εξετάσεις MRI. Εκεί δεν μπορεί να τους αντικαταστήσει ρομπότ. Όμως η AI θα μειώσει τον συνολικό αριθμό τους, αφού θα βοηθάει στη διάγνωση και θα κάνει τη διαδικασία πιο γρήγορη και ακριβή.

Το ίδιο και με τους οδηγούς φορτηγών. Αυτή η δουλειά είναι «ασφαλής» μόνο μέχρι να αποδειχθεί ότι τα αυτόνομα φορτηγά είναι πιο ασφαλή. Τότε θα αρχίσουν να εξαφανίζονται, όπως έγινε με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που διαδόθηκαν μόλις έγιναν πιο συμφέροντα.

Τι σημαίνει αυτό για το μέλλον της εργασίας

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα αντικαταστήσει όλους τους εργαζόμενους, αλλά θα καθορίσει ποιοι είναι απαραίτητοι.

Δουλειές που χρειάζονται ενσυναίσθηση, υπευθυνότητα και φυσική ανθρώπινη παρουσία θα παραμείνουν ασφαλείς (όπως γιατροί, δάσκαλοι, δικηγόροι, πυροσβέστες, τεχνίτες).

Επαναλαμβανόμενες δουλειές γραφείου, χωρίς ιδιαίτερη αξία ή φυσικό στοιχείο, ήδη χάνονται.

Για τους εργοδότες, η πρόκληση είναι να σχεδιάσουν στρατηγικά:να αποφασίσουν ποιες θέσεις πρέπει να μείνουν ανθρώπινες και ποιες μπορούν να αντικατασταθούν από την τεχνολογία. Και πρέπει να το κάνουν τώρα, γιατί η τεχνολογία θα συνεχίσει να προχωράει.

Η AI δεν πρόκειται να καταργήσει όλους τους εργαζόμενους, αλλά αλλάζει το ποιοι είναι απαραίτητοι. Οι δουλειές που χρειάζονται εμπιστοσύνη, συναίσθημα, φυσική παρουσία ή νομική κάλυψη θα παραμείνουν. Οι δουλειές που είναι μονότονες και επαναλαμβανόμενες ήδη μειώνονται.

Οι εργοδότες, από την άλλη, πρέπει να σχεδιάσουν από τώρα: ποιες δουλειές χρειάζονται οπωσδήποτε ανθρώπους και ποιες μπορούν να περάσουν σε μηχανές.

