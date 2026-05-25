«Τεχνητή Νοημοσύνη για Όλους»: Ο νέος δωρεάν οδηγός για τους πολίτες

Newsroom 25 Μαΐου 2026Τελευταία ενημέρωση: 25/05/2026
Πρόκειται για μια πρωτοβουλία από κορυφαίους Έλληνες επιστήμονες Τεχνητής νοημοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας, και την Ειδική Γραμματεία Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού.

Ο «Οδηγός» είναι διαθέσιμος δωρεάν, μέσω του νέου ιστοχώρου της Ειδικής Γραμματείας Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) και Διακυβέρνησης των Δεδομένων, όπου οι πολίτες μπορούν να τον αναζητήσουν και να αποκτήσουν άμεση πρόσβαση στο σύνολο του περιεχομένου του.

Στόχος του Οδηγού είναι η ενίσχυση της ψηφιακής εκπαίδευσης και η ορθή χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην καθημερινότητα, την εργασία και τη μάθηση, ενώ παράλληλα, δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη της επικοινωνίας του πολίτη, μέσα από σύγχρονα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης, ως βασική δεξιότητα.

Ο Οδηγός λειτουργεί ως εργαλείο εξοικείωσης με την Τεχνητή νοημοσύνη

Ο Οδηγός αποτελεί ένα πρακτικό και ολοκληρωμένο εργαλείο για την κατανόηση και αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, παρουσιάζοντας με σαφή και προσιτό τρόπο τις βασικές αρχές λειτουργίας της, καθώς και ποικίλες εφαρμογές στην καθημερινότητα των πολιτών.

Μέσα από πρακτικά παραδείγματα και σαφείς οδηγίες, λειτουργεί ως εργαλείο εξοικείωσης με την Τεχνητή νοημοσύνη, συμβάλλοντας στη μείωση του ψηφιακού χάσματος και ενισχύοντας τη δυνατότητα των πολιτών να αξιοποιούν αποτελεσματικά σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα χρήσης, είναι τα Μεγάλα Γλωσσικά Μοντέλα (ΜΓΜ), τα οποία ανήκουν στην ευρύτερη κατηγορία της ΤΝ γενικού σκοπού. Αποτελεί μια βασική και συγχρόνως χρηστική λειτουργία που προσφέρει ο Οδηγός, καθώς αποσκοπεί στην αποσαφήνιση των βασικών εννοιών της ΤΝ και των ΜΓΜ, με σκοπό την κατανόηση της λειτουργίας και των δυνατοτήτων τους. Στην πράξη, λαμβάνουν δεδομένα (π.χ. κείμενο, εικόνες, ήχος, έγγραφα), αναλύουν τα δεδομένα και «συνάγουν» συμπεράσματα μέσω πολύπλοκων αλγορίθμων. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι προβλέψεις (π.χ. η πρόγνωση του καιρού), περιεχόμενο (π.χ. Δημιουργία μιας εικόνας που να παριστάνει κάτι το οποίο περιγράφηκε με λόγια στην είσοδο), συστάσεις ή αποφάσεις (π.χ. η τοποθέτηση ενός εισερχόμενου μηνύματος στα ανεπιθύμητα), βελτιώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την καθημερινότητα και την επαγγελματική ζωή των πολιτών.

Η ανάπτυξη του «Οδηγού» αποτελεί συλλογικό έργο επιστημόνων της Ελλάδας και της διασποράς: των Δρ. Γιάννη Ασσαέλ (συντονισμός), Δρ. Ίωνος Ανδρουτσόπουλου, Δρ. Δημήτρη Κοτζιά, Δρ. Κατερίνας Μαργατίνας, Δρ. Γιάννη Παυλόπουλου, Δρ. Άγγελου Φίλου, Δρ. Φώτη Χαντζή και Δρ. Αλεξάνδρας Χρονοπούλου, υπό τη στρατηγική καθοδήγηση του Ειδικού Γραμματέα ΤΝ και Διακυβέρνησης Δεδομένων, Δρ. Βασίλη Καρκατζούνη. Ξεχωρίζει για τον πρακτικό, συνεργατικό και εθελοντικό του χαρακτήρα, καθώς συνδέει την διεθνή ελληνική επιστημονική κοινότητα με την Πολιτεία, με στόχο να καταστεί η τεχνολογία αιχμής κατανοητή και προσβάσιμη σε όλους.

Η σχεδίαση και διάθεση του Οδηγού, καθώς και η λειτουργία της νέας ψηφιακής πύλης της Ειδικής Γραμματείας ΤΝ και Διακυβέρνησης Δεδομένων (data.gov.gr), εντάσσονται στη συνολική στρατηγική του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων και τη διάχυση της καινοτομίας στην κοινωνία, με στόχο την ουσιαστική αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης προς όφελος των πολιτών και της οικονομίας.

