Tα ευρωπαϊκά domain names θα παίρνουν πλέον ελληνικούς χαρακτήρες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι, μετά από επτά χρόνια προετοιμασιών, θα είναι πια δυνατό κάθε ενδιαφερόμενος να δημιουργήσει ένα διαδικτυακό τόπο .eu πλήρως με χαρακτήρες του ελληνικού αλφαβήτου.

Στόχος είναι να στηριχθεί η πολυγλωσσία και η πολυπολιτισμικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παράλληλα να υπάρξει στο Ίντερνετ μεγαλύτερη δυνατότητα επιλογής ονομάτων χώρου (domain names).

Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός EURid αποτελεί το μητρώο καταχώρησης των διαδικτυακών ονομάτων χώρου .eu, .ευ και .ею (κυριλλικά). Είχε προηγηθεί η δημιουργία του κυριλλικού .ею τον Ιούνιο 2016 και από τις 14 Νοεμβρίου 2019 θα τεθεί σε ισχύ το ελληνικό .ευ.

Οι χρήστες θα μπορούν πλέον να δημιουργήσουν ένα όνομα χώρου ολόκληρο σε ελληνικούς χαρακτήρες, όπως ευρώ.ευ. Τα υφιστάμενα domain names με ελληνικούς χαρακτήρες στο πρώτο σκέλος τους και κατάληξη .eu θα έχουν περιθώριο τριών ετών για να «μεταναστεύσουν» στο .ευ. Στις 14 Νοεμβρίου 2022 θα καταργηθούν τα μικτά ονόματα των διαδικτυακών τόπων που έχουν ελληνικούς χαρακτήρες αλλά κατάληξη .eu.

