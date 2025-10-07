Τα 44 επαγγέλματα που είναι πιο πιθανό να αντικατασταθούν από το AI

Σε μια νέα έκθεση, οι δημιουργοί του ChatGPT αποκάλυψαν τους 44 επαγγελματικούς κλάδους οι οποίοι είναι πιο πιθανό να αντικατασταθούν από την τεχνητή νοημοσύνη.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν ένα τεστ που ονομάζεται GDPval, συγκρίνοντας το πώς τα συστήματα AI αποδίδουν σε σχέση με επαγγελματίες από 9 από τους πιο οικονομικά σημαντικούς κλάδους των ΗΠΑ. Και τα νέα δεν είναι καλά, ειδικά για όσους εργάζονται στο λιανεμπόριο ή στις πωλήσεις.

Η διαδικασία είχε ως εξής: ανθρώπινοι ειδικοί αξιολογούσαν εργασίες που εκτελούσαν τόσο ένα σύστημα AI όσο και ένας επαγγελματίας του ίδιου κλάδου, αποφασίζοντας ποιος απέδωσε καλύτερα.

Το καλύτερο AI, το Claude Opus 4.1 της Anthropic, ξεπέρασε τους ανθρώπους στο 47,6% των περιπτώσεων κατά μέσο όρο, ενώ σε ορισμένα επαγγέλματα το ποσοστό ήταν ακόμη υψηλότερο.

Για παράδειγμα, απέναντι σε υπαλλήλους ενοικιάσεων και ταμείων, η AI υπερείχε στο 81% των περιπτώσεων.

Η OpenAI σχολίασε χαρακτηριστικά: «Διαπιστώσαμε ότι τα σημερινά κορυφαία μοντέλα βρίσκονται ήδη πολύ κοντά στην ποιότητα της εργασίας που παράγουν οι επαγγελματίες του κάθε κλάδου».

Κάθε μία από τις 44 επαγγελματικές κατηγορίες αξιολογήθηκε σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη (AI) βάσει συγκεκριμένων εργασιών που κάποιος σε αυτή τη θέση θα έπρεπε να εκτελέσει.

Για παράδειγμα, οι νοσηλευτές κλήθηκαν να αξιολογήσουν φωτογραφίες δερματικών βλαβών και να συντάξουν ιατρική αναφορά, ενώ οι μηχανικοί παραγωγής έπρεπε να δημιουργήσουν ένα τρισδιάστατο μοντέλο καλωδίου.

Οι αξιολογητές δεν γνώριζαν ποια εργασία είχε ολοκληρωθεί από άνθρωπο και ποια από AI, απλώς έπρεπε να επιλέξουν ποια εκδοχή θεωρούσαν καλύτερη.

Οι «νίκες» της τεχνητής νοημοσύνης συγκεντρώθηκαν και υπολογίστηκαν σε έναν μέσο όρο «ποσοστού επιτυχίας», που δείχνει πόσο καλά αποδίδει το chatbot σε σύγκριση με πραγματικούς επαγγελματίες.

Η OpenAI παραδέχεται ότι το τεστ αυτό δεν αποτυπώνει πλήρως το εύρος των αρμοδιοτήτων που περιλαμβάνει η κάθε εργασία, επισημαίνοντας: «Οι περισσότερες δουλειές είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα σύνολο καθηκόντων που μπορούν να περιγραφούν γραπτώς».

Ωστόσο, η εταιρεία υποστηρίζει ότι το τεστ αποτελεί αξιόπιστο δείκτη του πόσο πιθανό είναι η τεχνητή νοημοσύνη να επηρεάσει πραγματικά τους επαγγελματίες στην αγορά εργασίας.

Ο τομέας όπου η AI ξεπερνά πιο συχνά τους ανθρώπους είναι το λιανεμπόριο, όπου κάποια chatbots υπερτερούν των επαγγελματιών στο 56% των περιπτώσεων κατά μέσο όρο.

Ακολουθεί ο κλάδος του χονδρικού εμπορίου, με ποσοστό επιτυχίας 53%, και οι δημόσιες υπηρεσίες, όπως οι υπεύθυνοι συμμόρφωσης και οι κοινωνικοί λειτουργοί, με 52%.

Ο ασφαλέστερος κλάδος απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη φαίνεται να είναι ο τομέας της πληροφόρησης, ο οποίος περιλαμβάνει σκηνοθέτες, κινηματογραφικούς παραγωγούς και δημοσιογράφους. Εκεί, ακόμη και τα πιο προηγμένα μοντέλα AI κέρδισαν μόλις στο 39% των περιπτώσεων.

Ωστόσο, ορισμένα επιμέρους επαγγέλματα μέσα σε αυτούς τους κλάδους τα πήγαν πολύ χειρότερα από τον μέσο όρο.

Αμέσως μετά τους υπαλλήλους ταμείων και ενοικιάσεων (που ηττήθηκαν στο 81%), οι διευθυντές πωλήσεων βρέθηκαν στη δεύτερη θέση των επαγγελμάτων που «υπερνικήθηκαν» πιο συχνά από την τεχνητή νοημοσύνη, σε ποσοστό 79%.

Οι υπάλληλοι αποστολών και παραλαβών έχασαν από τα AI στο 76% των περιπτώσεων, ενώ οι επιμελητές κειμένων (editors) ξεπεράστηκαν από τους «ρομποτικούς» ανταγωνιστές τους στο 75%.

Ακόμη και επαγγέλματα που θεωρούνται κατεξοχήν «ανθρώπινα», όπως οι ιδιωτικοί ντετέκτιβ και ερευνητές, φαίνεται να κινδυνεύουν, καθώς δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν την τεχνητή νοημοσύνη στο 70% των περιπτώσεων.

Το ποσοστό επιτυχίας της AI διέφερε σημαντικά από μοντέλο σε μοντέλο, καθώς ορισμένα chatbots απέδωσαν καλύτερα σε συγκεκριμένους τύπους εργασιών.

Το Claude Opus 4.1 της Anthropic, για παράδειγμα, παρουσίασε χαμηλότερη ακρίβεια, αλλά υψηλό ποσοστό επιτυχίας λόγω της ικανότητάς του να παράγει οπτικά πιο ελκυστικά αποτελέσματα.

Αντίθετα, το GPT5-high της OpenAI, το πιο προηγμένο μοντέλο της εταιρείας, είχε μέσο ποσοστό επιτυχίας 48,8% απέναντι σε όλα τα επαγγέλματα, αλλά ξεχώρισε για την ακρίβειά του.

Σε σύγκριση, το GPT-4o της OpenAI, που κυκλοφόρησε μόλις πριν από 15 μήνες, είχε ποσοστό επιτυχίας μόλις 12,4%.

Η τεράστια αυτή διαφορά δείχνει πόσο γρήγορα η τεχνητή νοημοσύνη πλησιάζει τις ανθρώπινες ικανότητες και πόσο δραματική μπορεί να είναι σύντομα η επίδρασή της στην αγορά εργασίας.

Ο Σαμ Άλτμαν, επικεφαλής της OpenAI, έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι «χάνει τον ύπνο του» σκεπτόμενος τις πιθανές απώλειες θέσεων εργασίας εξαιτίας της AI.

Μιλώντας στην εκπομπή The Tucker Carlson Show τον περασμένο μήνα, είπε: «Είμαι βέβαιος ότι μεγάλο μέρος της σημερινής εξυπηρέτησης πελατών, είτε γίνεται μέσω τηλεφώνου είτε μέσω υπολογιστή, θα αντικατασταθεί και ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορεί να την κάνει καλύτερα».

Ο Άλτμαν έχει μάλιστα εκτιμήσει ότι έως και το 40% όλων των επαγγελμάτων θα μπορούσαν να αυτοματοποιηθούν κάποια στιγμή στο μέλλον.

Ωστόσο, η OpenAI διευκρινίζει ότι η συγκεκριμένη μελέτη δεν υποδηλώνει πως οι άνθρωποι πρόκειται άμεσα να χάσουν τις δουλειές τους από την τεχνητή νοημοσύνη.

Αντίθετα, η εταιρεία επιχειρεί να παρουσιάσει τα αποτελέσματα αυτά ως ένδειξη ότι η AI μπορεί να «στηρίξει» τους ανθρώπους στη δουλειά τους, βελτιώνοντας την παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητα στην καθημερινή επαγγελματική ζωή.

Οι 44 κλάδοι που κινδυνεύουν περισσότερο να αντικατασταθούν από την Τεχνητή Νοημοσύνη:

Υπάλληλοι μετρητών και ενοικιάσεων: 81%

Διευθυντές πωλήσεων: 79%

Υπάλληλοι αποστολών, παραλαβών και αποθήκης: 76%

Επιμελητές κειμένων / Editors: 75%

Προγραμματιστές λογισμικού: 70%

Ιδιωτικοί ντετέκτιβ και ερευνητές: 70%

Υπεύθυνοι κανονιστικής συμμόρφωσης: 69%

Επόπτες πωλήσεων (μη λιανικής): 69%

Αντιπρόσωποι χονδρικής και βιομηχανικών πωλήσεων: 68%

Γενικοί διευθυντές επιχειρήσεων: 67%

Διευθυντές ιατρικών και υγειονομικών υπηρεσιών: 65%

Αγορές και προμήθειες: 64%

Προσωπικοί χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι: 64%

Διευθυντές διοικητικών υπηρεσιών: 62%

Εκπρόσωποι εξυπηρέτησης πελατών: 59%

Επόπτες λιανικών πωλήσεων: 59%

Επόπτες παραγωγής και λειτουργίας: 58%

Νοσηλευτές πρακτικής: 56%

Μεσίτες ακινήτων: 54%

Δημοσιογράφοι, αναλυτές ειδήσεων και ρεπόρτερ: 53%

Διευθυντές πληροφορικής και συστημάτων: 52%

Επόπτες αστυνομικών και ντετέκτιβ: 49%

Τεχνικοί αντιπρόσωποι πωλήσεων: 47%

Δικηγόροι: 46%

Ειδικοί διαχείρισης έργων: 42%

Κοινωνικοί λειτουργοί (παιδιών, οικογένειας, σχολείων): 42%

Ιατρικές γραμματείς και βοηθοί διοίκησης: 42%

Χρηματοοικονομικοί αντιπρόσωποι και επενδυτικοί πράκτορες: 42%

Επόπτες γραφείων και διοικητικής υποστήριξης: 41%

Αναλυτές χρηματοοικονομικών επενδύσεων: 41%

Εργαζόμενοι ψυχαγωγίας / αναψυχής: 37%

Νοσηλευτές: 37%

Διαχειριστές ακινήτων και κοινοτήτων: 34%

Οικονομικοί διευθυντές: 32%

Παραγωγοί και σκηνοθέτες: 31%

Ηχολήπτες και τεχνικοί βίντεο: 30%

Υπάλληλοι υποδοχής: 29%

Υπάλληλοι παραγγελιών: 28%

Πωλητές ακινήτων: 27%

Φαρμακοποιοί: 26%

Λογιστές και ελεγκτές: 24%

Μηχανολόγοι μηχανικοί: 23%

Βιομηχανικοί μηχανικοί: 17%

Μοντέρ κινηματογράφου και βίντεο: 17%