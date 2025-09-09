Σήμερα αποκαλύπτεται το iPhone 17!

Η Apple θα παρουσιάσει σήμερα Τρίτη το λεπτότερο iPhone που έχει κατασκευάσει ποτέ, σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της στο Κουπερτίνο, στο Steve Jobs Theater.

Η σειρά iPhone 17 θα περιλαμβάνει τις εκδόσεις standard, Pro και Pro Max, ενώ για πρώτη φορά θα προστεθεί στη γκάμα και το iPhone Air. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αναλυτών, το νέο μοντέλο θα είναι το ελαφρύτερο κορυφαίο smartphone της Apple, ακολουθώντας την παράδοση των λεπτών φορητών υπολογιστών MacBook. Η εταιρεία δεν έχει διαψεύσει τα σχετικά σενάρια.

Πέρα από τα τηλέφωνα, η Apple αναμένεται να παρουσιάσει και το Apple Watch σειράς 11, καθώς και νέα έκδοση των ακουστικών AirPods. Φημολογείται μάλιστα ότι τα AirPods θα αποκτήσουν λειτουργία ζωντανής μετάφρασης, μια δυνατότητα που η Google είχε ενσωματώσει στα Pixel Buds εδώ και αρκετά χρόνια.

Η εκδήλωση αναμένεται επίσης να περιλαμβάνει τις ημερομηνίες διάθεσης των νέων λειτουργικών συστημάτων iOS 26 για κινητές συσκευές και macOS Tahoe για υπολογιστές.

Σύμφωνα με τον Guardian, οι ανακοινώσεις επισκιάζονται από τους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίοι απειλούν να διαταράξουν την παγκόσμια αλυσίδα παραγωγής των iPhone και να οδηγήσουν σε σημαντικές αυξήσεις τιμών, ιδιαίτερα λόγω των επιβαρύνσεων που επιβάλλονται στα προϊόντα που προέρχονται από την Κίνα. Αν εφαρμοστούν, οι καταναλωτές μπορεί να κληθούν να καλύψουν το κόστος. Ο διευθύνων σύμβουλος Τιμ Κουκ έχει μέχρι στιγμής αποφύγει τις πιο απαισιόδοξες προβλέψεις για iPhone αξίας 2.000 δολαρίων, μεταφέροντας σημαντικό τμήμα της παραγωγής στην Ινδία και προωθώντας μεγάλες ποσότητες συσκευών στις ΗΠΑ πριν την εφαρμογή των δασμών.

Επενδυτές και χρήστες iPhone αναμένουν επίσης αναφορές στο Apple Intelligence, το πακέτο λειτουργιών τεχνητής νοημοσύνης που παρουσιάστηκε τον Οκτώβριο του 2024, αλλά δεν έτυχε της αναμενόμενης υποδοχής. Μεταξύ των τότε εξαγγελιών ήταν και μια πλήρης αναβάθμιση της εικονικής βοηθού Siri, η οποία δεν υλοποιήθηκε ποτέ – γεγονός σπάνιο για τα δεδομένα της εταιρείας.

Σε τηλεδιάσκεψη για τα αποτελέσματα Ιουλίου, ο Τιμ Κουκ ανέφερε ότι η Apple «κάνει καλή πρόοδο σε μια πιο εξατομικευμένη Siri» και δεσμεύτηκε για κυκλοφορία μέσα στο 2026. Παράλληλα, έχουν αναφερθεί συνομιλίες με την Google για πιθανή αξιοποίηση των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης Gemini, με στόχο τον εκσυγχρονισμό της Siri, σε μια συνεργασία αντίστοιχη με την παροχή της μηχανής αναζήτησης της Google στον Safari.