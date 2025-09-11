Σημαντικές «παραχωρήσεις» σε κάμερα και μπαταρία στο νέο iPhone-Air

Η Apple παρουσίασε το νέο iPhone Air, μια συσκευή που επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει το design του iPhone. Με πάχος μόλις 5,6 χιλιοστά και βάρος 165 γραμμάρια, είναι το πιο λεπτό μοντέλο που έχει κατασκευάσει ποτέ η εταιρεία. Ωστόσο, η εντυπωσιακή εμφάνιση έρχεται με αρκετές παραχωρήσεις σε κάμερα, μπαταρία και επιδόσεις.

Η μεγαλύτερη υποχώρηση αφορά την κάμερα. Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα iPhone 17 που διαθέτουν δύο ή περισσότερους φακούς, το Air φέρει μόνο μία πίσω κάμερα 48 megapixel Fusion. Η απουσία υπερευρυγώνιου φακού στερεί τη δυνατότητα λήψεων 0,5x και κοντινών macro, ενώ το ζουμ περιορίζεται σε 2x μέσω ψηφιακής περικοπής. Το iPhone 17 Pro, για παράδειγμα, διαθέτει τηλεφακό που φτάνει έως 8x.

Και στις βιντεολήψεις το Air υπολείπεται. Δεν προσφέρει cinematic mode, ProRes ή άλλες επαγγελματικές λειτουργίες, αλλά περιορίζεται σε 4K Dolby Vision στα 60 καρέ το δευτερόλεπτο, όταν τα Pro καταγράφουν έως 120fps.

iPhone Air Μπαταρία με συμβιβασμούς

Η Apple διαφημίζει «μπαταρία όλης της ημέρας», όμως στην πράξη η αυτονομία του Air είναι μικρότερη από τα υπόλοιπα μοντέλα. Η χωρητικότητα 3.149 mAh αποδίδει μέχρι 27 ώρες αναπαραγωγής βίντεο, έναντι 30 ωρών στο απλό iPhone 17 και 33–39 στα Pro. Για να καλύψει το κενό, η εταιρεία παρουσίασε ξεχωριστή μπαταρία MagSafe αξίας 99 δολαρίων, η οποία αυξάνει την αυτονομία στις 40 ώρες, αλλά προσθέτει βάρος και κόστος σε μια συσκευή που ποντάρει στην ελαφριά κατασκευή της.

Παρά το γεγονός ότι το Air ενσωματώνει τον νέο A19 Pro, η GPU του διαθέτει πέντε πυρήνες αντί για έξι όπως στα Pro. Επιπλέον, απουσιάζει το σύστημα ψύξης με vapor chamber, κάτι που ενδέχεται να περιορίσει τις επιδόσεις σε βαριές εφαρμογές λόγω υπερθέρμανσης. Παρατηρητές της αγοράς σημειώνουν ότι η Apple δεν έκανε καμία ειδική αναφορά στη θερμική διαχείριση του Air, σε αντίθεση με ό,τι συνέβη με τα Pro.

Λεπτός σχεδιασμός, πρακτικά μειονεκτήματα

Η εμμονή με το λεπτό design οδήγησε και σε άλλες αλλαγές. Το iPhone Air είναι αποκλειστικά eSIM σε όλο τον κόσμο, χωρίς υποδοχή για φυσική κάρτα SIM. Η επιλογή αυτή εξοικονομεί χώρο και προσφέρει επιπλέον ασφάλεια, αλλά μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα σε ταξιδιώτες ή χρήστες σε χώρες όπου η υποστήριξη eSIM είναι περιορισμένη. Επίσης διαθέτει μόνο ένα ηχείο στο ακουστικό, στερούμενο του δεύτερου ηχείου στη βάση που έχουν τα άλλα iPhone, κάτι που ενδέχεται να επηρεάσει την ποιότητα ήχου σε μουσική και κλήσεις.

Σε ποιους απευθύνεται το νέο iPhone Air

Το iPhone Air απευθύνεται κυρίως σε χρήστες που θέτουν πάνω από όλα το design και την άνεση στη μεταφορά. Είναι σημαντικά ελαφρύτερο από το iPhone 17 Pro (165 γραμμάρια έναντι 206) και προσφέρει την εμπειρία ενός πανίσχυρου επεξεργαστή σε ιδιαίτερα λεπτό σασί. Ωστόσο, όσοι ενδιαφέρονται για πλήρη φωτογραφική γκάμα, επαγγελματικά βίντεο, μεγάλη αυτονομία και κορυφαίες επιδόσεις πιθανότατα θα βρουν καλύτερη αξία στα υπόλοιπα μοντέλα της σειράς.

Οι προπαραγγελίες για το iPhone Air ξεκινούν στις 12 Σεπτεμβρίου, ενώ η κυκλοφορία του προγραμματίζεται για την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου.