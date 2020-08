Ρώσος κοσμοναύτης κατέγραψε άγνωστα αντικείμενα στο Διάστημα

Τα Άγνωστης Ταυτότητας Ιπτάμενα Αντικείμενα (ΑΤΙΑ- τα γνωστά σε όλους μας UFO) επανέρχονται σχετικά συχνά στην επικαιρότητα τον τελευταίο καιρό, και το 2020 έχει αποδείξει πως είναι ένα έτος το οποίο δεν τσιγκουνεύεται τις (πιο συχνά από το αντίθετο δυσάρεστες) εκπλήξεις- οπότε και δεν προκαλεί ακριβώς έκπληξη η είδηση πως Ρώσος κοσμοναύτης στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό κατέγραψε πέντε ΑΤΙΑ να πετούν πάνω από το Νότιο Ημισφαίριο.

O κοσμοναύτης Ιβάν Βάνγκερ ανέβασε το βίντεο- το οποίο τραβούσε για τη δημιουργία ενός timelapse- στο Twitter, κάνοντας λόγο για «διαστημικούς επισκέπτες» καισχολιάζοντας σε άλλο tweet του πως «στα 9-12 δευτερόλεπτα, πέντε αντικείμενα εμφανίζονται να πετούν μαζί, στην ίδια απόσταση. Τι νομίζετε πως είναι; Μετεωρίτες, δορυφόροι ή…».

Space guests, or how I filmed the new time-lapse.

The peak of aurora borealis when passing over the Antarctic in Australia’s longitude, meaning in between them. However, in the video, you will see something else, not only the aurora. pic.twitter.com/Hdiej7IbLU

— Ivan Vagner (@ivan_mks63) August 19, 2020