Instagram: Πώς μπορείς να δεις με το ChatGPT ποιοι σε έκαναν unfollow

Ποιος σε έκανε unfollow στο Instagram και δεν το πήρες χαμπάρι; Μια χρήστρια του TikTok έγινε viral αποκαλύπτοντας ένα απίστευτα απλό κόλπο για να το μάθεις χωρίς καμία εφαρμογή, χωρίς να δώσεις τον κωδικό σου και χωρίς ατελείωτο ψάξιμο. Το μόνο που χρειάστηκε ήταν… το ChatGPT.

Ενώ οι περισσότεροι καταφεύγουν σε ύποπτες εφαρμογές τρίτων που ζητούν πρόσβαση στο προφίλ και εκθέτουν τα προσωπικά δεδομένα, εκείνη βρήκε τον πιο ασφαλή και έξυπνο τρόπο για να μάθει ποιοι λογαριασμοί την έκαναν unfollow – και μάλιστα σε λίγα λεπτά.

Αν νομίζεις ότι χρειάζεσαι ειδικές γνώσεις ή κάποιο χακάρισμα, κάνεις λάθος. Με τα εργαλεία που παρέχει το Instagram και με λίγη βοήθεια από την τεχνητή νοημοσύνη, μπορείς να έχεις καθαρή εικόνα για το ποιος σε ακολουθεί και ποιος όχι — και ίσως να εκπλαγείς με τα ονόματα.

Η Jules Antoinette (@libvoriann) μοιράστηκε στο Instagram βίντεο με τη λεζάντα: «Αφού το Instagram δεν θέλει να μας δώσει unfollow app, το ChatGPT βρήκε τον τρόπο». Το βίντεο ξεπέρασε τις 100.000 προβολές και η μέθοδος δεν απαιτεί καμία εξωτερική εφαρμογή, άρα δεν υπάρχει ρίσκο για τον λογαριασμό σου.

Βήματα:

Μπαίνεις στο Κέντρο Λογαριασμών (Accounts Centre) από το μενού με τις τρεις γραμμές πάνω δεξιά.

Επιλέγεις «Οι πληροφορίες και τα δικαιώματά σας».

Πατάς «Εξαγωγή των πληροφοριών σας».

Διαλέγεις «Προσαρμογή πληροφοριών» και τικάρεις μόνο «Ακόλουθοι και ακολουθούμενοι».

Όταν ολοκληρωθεί η εξαγωγή, λαμβάνεις ειδοποίηση και κατεβάζεις το αρχείο.

Το ανεβάζεις στο ChatGPT με το prompt: «Δείξε μου ποιοι δεν με ακολουθούν πίσω με το link του προφίλ τους».

Και έτοιμο! Το ChatGPT σου εμφανίζει ποιοι δεν σε ακολουθούν πίσω, χωρίς καμία παραβίαση ασφαλείας.