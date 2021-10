Ποιο κοινωνικό δίκτυο συμβάλλει στην διάδοση συνωμοσιολογικών πεποιθήσεων

Αναμφισβήτητα, τα κοινωνικά μέσα έχουν συντελέσει καθοριστικά στη διάδοση των θεωριών συνωμοσίας, ιδίως την περίοδο της πανδημίας. Ποιο, όμως, συνέβαλε περισσότερο;

Μια πρόσφατη μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο New Media & Society Journal («Does the platform matter? Social media and COVID-19 conspiracy theory beliefs in 17 countries», 9 Οκτωβρίου 2021), επιχειρεί να απαντήσει στο ερώτημα ποια πλατφόρμα διευκολύνει περισσότερο τη διάδοση συνωμοσιολογικών πεποιθήσεων.

Η ερευνητική ομάδα εστιάστηκε στις πλατφόρμες Messenger, WhatsApp, YouTube, Twitter και Facebook, και χρησιμοποίησε δεδομένα πριν από την πανδημία και κατά τη διάρκειά της από 17 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

Το κύριο συμπέρασμα της μελέτης είναι ότι η ενασχόληση με τα Facebook, WhatsApp, YouTube και Messenger συνδέεται με αύξουσα εμπιστοσύνη στις συνωμοσιολογικές θεωρίες για τον κορωνοϊό, ενώ η ενασχόληση με το Twitter με φθίνουσα.