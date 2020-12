OnePlus Marketing: Σε έναν κόσμο με μήλα ξεχωρίζεις με OnePlus

Το γεγονός είναι ότι το marketing πολλών εταιρειών συχνά εμπλέκεται και σε επιθέσεις εναντίον άλλων εταιρειών σε διάφορα social media. Είναι κάτι το σύνηθες και δεν προκαλεί έκπληξη. Η Xiaomi πλέον χρησιμοποιεί το Twitter για να την πει στην OnePlus και στα ακριβά τηλέφωνά της.

Η επίθεση, έρχεται λίγο μετά την αντίστοιχη ενέργεια της OnePlus απέναντι στην Apple αναφέροντας συγκεκριμένα: Σε έναν κόσμο με μήλα, ξεχωρίζεις με ένα OnePlus. Αν και η Apple δεν απάντησε, η Xiaomi βρήκε την ευκαιρία και έδωσε τη δική της απάντηση: Γιατί να συμβιβάζεσαι με λιγότερα, όταν μπορείς να έχεις περισσότερα; Νέος χρόνος, 108MP ανάλυση, τονίζει χαρακτηριστικά η Xiaomi.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι στην απάντησή της η Xiaomi χρησιμοποίησε και μια φωτογραφία του Xiaomi Mi 10T Pro, που διαθέτει 108MP κύρια κάμερα. Είχαμε χαρακτηρίζει το Xiaomi Mi 10T Pro μια από τις καλύτερες επιλογές, πριν από λίγους μήνες, σε έναν κόσμο όπου οι τιμές εκτοξεύονται. Μπορείς να διαβάσεις εκείνο το άρθρο εδώ. Επιπλέον, ο κινεζικός κατασκευαστής χρησιμοποίησε το hashtag “SettleFor Better,” που θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ακόμη μια επίθεση στην OnePlus το motto της οποίας είναι Never Settle.

In a world of apples, stand out with a OnePlus. #OnePlus8T5G pic.twitter.com/qvjTqEReSs

— OnePlus India (@OnePlus_IN) December 22, 2020