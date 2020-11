Netflix: 5 σειρές και ταινίες που μπορείτε να δείτε στην καραντίνα

Δεν χρειάζονται πολλές αποδείξεις ότι ζούμε τη στιγμή της χρυσής εποχής του streaming. Ρίξτε μια ματιά στο υπέροχο line-up του Netflix για το υπόλοιπο του 2020, που φέρνει στις οθόνες μας μια ταινία μυστηρίου της Millie Bobby Brown, ένα παριζιάνικο δράμα εποχής με πρωταγωνίστρια τη Lily Collins, ένα ψυχολογικό θρίλερ με ζηλευτό καστ (Tom Holland, Robert Pattinson, Mia Wasikowska και Riley Keough) και πολλές ακόμα σειρές και ταινίες που θα μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον μας.

Η Vogue συγκέντρωσε τις πέντε καλύτερες προτάσεις από τη φθινοπωρινή «σοδειά» της αγαπημένης πλατφόρμας:

1. Away

Από το “Space Force” του Netflix μέχρι το “For All Mankind” στο Apple TV, υπήρξε μια πληθώρα ταινιών δράσης με επίκεντρο το διάστημα τους τελευταίους μήνες. Η σειρά 10 επεισοδίων του Andrew Hinderaker, ωστόσο, έχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της: τη δύο φορές οσκαρική νικήτρια, Χίλαρι Σουάνκ, στον πρωταγωνιστικό ρόλο της Έμμα Γκρίν, μιας αστροναύτη που έχει αναλάβει να οδηγήσει μια επικίνδυνη αποστολή στον Άρη. Ανάμεσα στις εντάσεις μεταξύ του πληρώματος και των προσωπικών κρίσεων που βιώνει στο σπίτι της, πρέπει να αποδείξει την αξία της με όλες τις πιθανότητες να βρίσκονται εναντίον της.

2. Σκέφτομαι να βάλω τέλος / I’m Thinking of Ending Things

Ο Charlie Kaufman, ο θρυλικός σεναριογράφος της «Αιώνιας Λιακάδας ενός Καθαρού Μυαλού» (2004) και σκηνοθέτης της «Συνεκδοχής της Νέας Υόρκης» (2008), επιστρέφει με αυτό το ψυχολογικό θρίλερ για μια γυναίκα (Jessie Buckley) που έχει αμφιβολίες για τον φίλο της (Jesse Plemons), αλλά συμφωνεί να τον συνοδεύσει σε μια επίσκεψη στους γονείς του (Toni Collette και David Thewlis). Μια απροσδόκητη παράκαμψη πυροδοτεί μια σουρεαλιστική αλυσίδα γεγονότων, που απλώνουν τις ανησυχίες τους και αναπόφευκτα ακολουθεί το χάος του Kaufman.

3. The Devil All the Time

Το εκτεταμένο καστ του γοτθικού θρίλερ του Αντόνιο Κάμπος, συγκεντρώνει πολλά αστέρια του Χόλιγουντ: Robert Pattinson, Tom Holland, Eliza Scanlen, Mia Wasikowska, Bill Skarsgård, Riley Keough και Haley Bennett ερμηνεύουν μια σειρά από «διαλυμένους» χαρακτήρες που ζουν στο Οχάιο και τη Δυτική Βιρτζίνια μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Εκεί θα δούμε έναν βετεράνο του πολέμου που βασανίζεται ακόμα από τη φρίκη του Νότιου Ειρηνικού, ένα ζευγάρι κατά συρροήν δολοφόνων και έναν παράξενο ιεροκήρυκα.

4. Enola Holmes

Η Millie Bobby Brown αναλαμβάνει τον ομώνυμο πρωταγωνιστικό ρόλο, ερμηνεύοντας μια έφηβη ντετέκτιβ, αδερφή του Mycroft (Sam Claflin) και του Sherlock Holmes (Henry Cavill), σε μια πνευματώδη προσαρμογή της αγαπημένης σειράς μυστηρίου της Nancy Springer που έκανε ο Harry Bradbeer. Μετά την εξαφάνιση της εκκεντρικής μητέρας της (Helena Bonham Carter), εγκαταλείπει το σχολείο για να την εντοπίσει και μεταμορφώνεται σε μια φοβερή και τρομερή ερευνήτρια.

5. Emily in Paris

Αυτή η σαρωτική ρομαντική κωμωδία από τον δημιουργό του “Sex and the City“, φαντάζει ιδανική για το φθινόπωρο. Η σειρά θέλει τη Lily Collins να ενσαρκώνει μια φιλόδοξη Αμερικανίδα που μετεγκαθίσταται στη γαλλική πρωτεύουσα για να εργαστεί σε μια διάσημη εταιρεία μάρκετινγκ. Μεταξύ της σκληρής δουλειάς και της προσπάθειάς της να συνδεθεί φιλικά με τους συναδέλφους της, η Emily βρίσκει χρόνο για πάρτι, συχνά ντυμένη με over-the-top σύνολα, που έχουν την υπογραφή της εμβληματικής στιλίστριας, Patricia Field.