Νέο OnePlus: Η κάμερα του «εξαφανίζεται»

Η OnePlus ανακοίνωσε κάποια χαρακτηριστικά του smartphone της Concept One, ένα πρωτότυπο κινητό που θα παρουσιαστεί τις προσεχείς ημέρες στην έκθεση τεχνολογίας CES 2020.

Ο κινέζος κατασκευαστής μάς είπε πως ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του Concept One είναι αυτή η «αόρατη κάμερα» στο πίσω μέρος της συσκευής, αλλά και «το γυαλί που αλλάζει χρώματα».

We’re bringing the #OnePlusConceptOne to #CES2020, but you don’t have to wait: you can get a sneak peek at it right here, along with its groundbreaking “invisible camera” and color-shifting glass technology. pic.twitter.com/elsV9DKctn

