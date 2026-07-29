CAFE MELI
Europlan

ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΜΗΛΟ
NOVA
TECH & SCIENCE

Νέοι κανόνες για την Τεχνητή Νοημοσύνη στην ΕΕ από τις 2 Αυγούστου

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 29 Ιουλίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 29/07/2026
Ανάγνωση 2 λεπτών
Palermo TECH HUB
Cosmos

Στο επόμενο βήμα για την εφαρμογή του Κανονισμού για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI Act) προχωρά η Κομισιόν, δημοσιεύοντας τις νέες οδηγίες που τίθενται σε ισχύ στις 2 Αυγούστου 2026.

ΧΡΥΣΟΣ

Οι κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξειδικεύουν τις νέες υποχρεώσεις διαφάνειας για παρόχους και φορείς ανάπτυξης συστημάτων AI.

SUNSTOP

Οι σχετικοί κανόνες τίθενται σε ισχύ στις 2 Αυγούστου 2026 και αποσκοπούν στο να διασφαλίσουν ότι οι πολίτες θα μπορούν να αναγνωρίζουν πότε αλληλοεπιδρούν με τεχνητή νοημοσύνη ή πότε ένα κείμενο, μια εικόνα ή ένα βίντεο έχει δημιουργηθεί ή τροποποιηθεί από συστήματα AI.

MARIS

Οι νέοι κανονισμοί για τους παρόχους συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), οι οδηγίες της Επιτροπής διευκρινίζουν ποιες κατηγορίες εφαρμογών υπάγονται στις υποχρεώσεις διαφάνειας, ποιες εξαιρέσεις προβλέπονται και με ποιον τρόπο οι επιχειρήσεις μπορούν να αποδείξουν ότι συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του AI Act.

Σύμφωνα με τις νέες οδηγίες, οι πάροχοι συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης θα πρέπει να σχεδιάζουν τις εφαρμογές τους έτσι ώστε οι χρήστες να ενημερώνονται με σαφή τρόπο όταν αλληλοεπιδρούν με σύστημα AI, όπως ένα chatbot ή ένας AI agent.

Παράλληλα, προβλέπεται η χρήση τεχνικών μέσων επισήμανσης, ώστε να μπορεί να εντοπίζεται περιεχόμενο που έχει παραχθεί ή τροποποιηθεί από τεχνητή νοημοσύνη. Οι υποχρεώσεις αυτές αφορούν, μεταξύ άλλων, κείμενα, εικόνες, βίντεο και άλλο συνθετικό περιεχόμενο, που δημιουργείται με εργαλεία AI.

Chatbots, deepfakes και AI περιεχόμενο

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στα deepfakes, για τα οποία προβλέπεται ότι οι χρήστες θα πρέπει να ενημερώνονται όταν εκτίθενται σε τεχνητά παραγόμενο ή αλλοιωμένο οπτικοακουστικό υλικό.

Αντίστοιχες απαιτήσεις ισχύουν και για περιεχόμενο σχετικό με θέματα δημόσιου ενδιαφέροντος, όταν αυτό παράγεται από συστήματα AI χωρίς ουσιαστική ανθρώπινη εποπτεία ή συντακτικό έλεγχο.

Οι κατευθυντήριες γραμμές αποσαφηνίζουν βασικές έννοιες του AI Act, όπως τα διαδραστικά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, το συνθετικό περιεχόμενο και τα deepfakes, ενώ περιλαμβάνουν πρακτικά παραδείγματα εφαρμογής και περιπτώσεις στις οποίες δεν ενεργοποιούνται οι υποχρεώσεις διαφάνειας.

Για παράδειγμα, διευκρινίζεται ότι απλές λειτουργίες υποβοήθησης, όπως η αυτόματη ορθογραφική ή γραμματική διόρθωση κειμένων, δεν εμπίπτουν στις ίδιες απαιτήσεις επισήμανσης που ισχύουν για περιεχόμενο, το οποίο δημιουργείται εξ ολοκλήρου από τεχνητή νοημοσύνη. Παράλληλα, η Επιτροπή εξηγεί τους τρόπους με τους οποίους οι επιχειρήσεις μπορούν να τεκμηριώνουν τη συμμόρφωσή τους, μεταξύ άλλων μέσω της υιοθέτησης του εθελοντικού Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τη διαφάνεια του περιεχομένου που παράγεται από AI.

Το επόμενο βήμα του AI Act

Η δημοσίευση των οδηγιών εντάσσεται στη σταδιακή εφαρμογή του AI Act, καθώς από τις 2 Αυγούστου 2026 ενεργοποιείται το μεγαλύτερο μέρος των υποχρεώσεων, που προβλέπει ο ευρωπαϊκός κανονισμός, καθώς και οι αρμοδιότητες εποπτείας και επιβολής τόσο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όσο και των εθνικών αρχών.

Για τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που έχουν ήδη διατεθεί στην αγορά πριν από την ημερομηνία αυτή, οι υποχρεώσεις σχετικά με τη σήμανση και τη δυνατότητα εντοπισμού του περιεχομένου που παράγεται από AI θα εφαρμοστούν από τις 2 Δεκεμβρίου 2026.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 29 Ιουλίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 29/07/2026
Ανάγνωση 2 λεπτών
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Τηλεφωνικές απάτες με AI – Η συμβουλή των ειδικών όταν σηκώνετε το τηλέφωνο

24 Ιουλίου 2026

Οι νέες απάτες με χρήση τεχνητής νοημοσύνης

9 Ιουλίου 2026
kids ai

Unicef: 20 εκατομμύρια παιδιά χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη

6 Ιουλίου 2026
forest camera sat

Eλλάδα: Δορυφόροι στη μάχη με τις δασικές πυρκαγιές

4 Ιουλίου 2026
stars

Νέα εικόνα του James Webb αποκαλύπτει πώς γεννιούνται τα άστρα

23 Ιουνίου 2026
ai

Τεχνητή Νοημοσύνη: Στη «σκιά» των ΗΠΑ παραμένει η Ευρώπη

22 Ιουνίου 2026

Κατασκευάζουν το «Μαύρο Κουτί της Γης» – Θα καταγράφει τα πάντα μέχρι και μια πιθανή καταστροφή του πλανήτη

21 Ιουνίου 2026
files

Πρακτικός τρόπος να συγκεντρώσετε πολλά έγγραφα σε ένα pdf αρχείο

17 Ιουνίου 2026
iphone

Ο κωδικός σας διέρρευσε; Η νέα AI της Apple θα τον αλλάζει μόνη της

14 Ιουνίου 2026

Το ChatGPT ετοιμάζεται να αναλάβει και τις αγορές μας – Ο τρόπος

12 Ιουνίου 2026
ELOUNDA PASS
Back to top button