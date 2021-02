Νέα τερματικά POS με εφαρμογές Android

Τη νέα γενιά τερματικών POS σε περιβάλλον Android που θα λειτουργούν όχι μόνο ως μέσο για τη διενέργεια πληρωμών με κάρτες, αλλά και ως κοινό σημείο συνύπαρξης πολλών εφαρμογών, έχει λανσάρει στην αγορά η Cardlink. Η εταιρεία είναι ο μεγαλύτερος πάροχος υπηρεσιών πληρωμών στην Ελλάδα με πάνω από 250.000 POS, 10.000 καταστήματα e-commerce και 500 εκατομμύρια συναλλαγές ανά έτος.

Τα νέα POS της Cardlink μπορούν να συνδυάσουν Android εφαρμογές σε μία πλατφόρμα Cardlink POSsible, που λειτουργεί ως κόμβος, επιτρέποντας σε διαφορετικές εφαρμογές να «επικοινωνούν» μεταξύ τους. Ετσι θα αποτελέσουν ένα σημαντικό εργαλείο για ένα μεγάλο φάσμα δραστηριοτήτων μέσω εξειδικευμένων εφαρμογών που θα λειτουργούν αυτόματα ή σε συνεργασία μεταξύ τους. Μεταξύ αυτών, η δυνατότητα διασύνδεσης των ταμειακών μηχανών με τις φορολογικές αρχές, μια πρωτοβουλία που έχει εξαγγελθεί από την κυβέρνηση και αναμένεται να υλοποιηθεί εντός του 2021.

Στη βάση αυτή η Cardlink έχει σχεδιάσει μια web εφαρμογή έκδοσης παραστατικών ταμειακής για ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η οποία λειτουργεί από το Android POS. Διαθέτει ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον εμπορικής εφαρμογής (αγορές, πωλήσεις, αποθήκη, εισπράξεις, πληρωμές, crm, calendar) με απευθείας σύνδεση με την ΑΑΔΕ και την πλατφόρμα myDATA. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται το all in one, εξασφαλίζοντας ταχύτητα και απλοποίηση για τις συναλλαγές στο εμπορικό κατάστημα, αφού η απόδειξη για την πληρωμή λιανικής θα είναι μία, είτε αυτή έγινε με μετρητά είτε με κάρτα, και θα βγαίνει από το POS.

Η Ελλάδα είναι μεταξύ των αγορών που έχουν υψηλό αριθμό εγκατεστημένων POS, που σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία φτάνουν τις 700.000, από τα οποία το ένα τρίτο είναι τερματικά της Cardlink. Η υψηλή κάλυψη επέτρεψε και τη γενικευμένη χρήση των ανέπαφων συναλλαγών λόγω της πανδημίας, που σύμφωνα με τα στοιχεία της Cardlink ανήλθε στο 85% των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν το 2020 έναντι 58% το 2019. Παρά τα διαδοχικά lockdowns στην οικονομία, το πλήθος των συναλλαγών σε τερματικά POS αυξήθηκε κατά 10% σε σχέση με το 2019, ενώ η μέση αξία της συναλλαγής διαμορφώθηκε στα 32 ευρώ.

Εκρηκτική, την ίδια στιγμή, ήταν η αύξηση των συναλλαγών στο e-commerce στο δίκτυο Cardlink, που έφτασε το 70% σε σχέση με το 2019, μια τάση που καθοδηγήθηκε μεν από τις συνθήκες του lockdown στην οικονομία, αλλά παγιώνει τη μεταστροφή της αγοράς στις νέες καταναλωτικές συνήθειες. Η εκρηκτική άνοδος του e-commerce business συνέβαλε και στη μείωση της μέσης αξίας της συναλλαγής, που στα τέλη του 2020 διαμορφώθηκε στα 64 ευρώ, από 84 ευρώ το 2019.

Η Cardlink διαθέτει στις επιχειρήσεις μια πλήρη γκάμα υπηρεσιών για το e-commerce με στόχο να αποτελέσει έναν σημαντικό σύμμαχο των επιχειρήσεων για click away αγορές μέσω της υπηρεσίας payment links, που παρέχεται μέσω των συνεργαζόμενων τραπεζών Εurobank και Alpha Bank και απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δεν έχουν e-shop, αλλά θέλουν να δέχονται πληρωμές μέσω τηλεφώνου ή e-mail.

Με αφορμή και το λανσάρισμα του ανανεωμένου website της Cardlink, η Χάρις Μαρκάκη, customer experience director της εταιρείας, σημειώνει ότι «σε μια ιδιαίτερα απαιτητική εποχή, που οι ηλεκτρονικές συναλλαγές αυξάνονται με ραγδαίους ρυθμούς, βοηθάμε τις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν μετατρέποντας τις μεγάλες δυνατότητες της τεχνολογίας σε προσιτές υπηρεσίες».