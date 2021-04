NASA | Το «Ingenuity» ολοκλήρωσε την πρώτη του πτήση στον Αρη

Ο αναπληρωτής επικεφαλής επιχειρησιακής λειτουργίας του ελικοπτέρου «Ingenuity» είναι ο Ελληνοαμερικανός Θοδωρής Τζανέτος – Πρόκειται για το πρώτο ιπτάμενο αντικείμενο που πραγματοποίησε μια ελεγχόμενη πτήση σε άλλο πλανήτη

Η ΝASA κατάφερε να απογειώσει με επιτυχία από την επιφάνεια του Άρη το μικρό ρομποτικό ελικόπτερο «Ιngenuity», το οποίο έφτασε στον Κόκκινο Πλανήτη τον Φεβρουάριο, προσδεδεμένο στην διαστημοσυσκευή (Perseverance).

Πρόκειται για το πρώτο ιπτάμενο αντικείμενο που πραγματοποίησε μια ελεγχόμενη πτήση σε άλλο πλανήτη. Υπενθυμίζεται ότι ο αναπληρωτής επικεφαλής επιχειρησιακής λειτουργίας του ελικοπτέρου «Ingenuity», είναι ο Ελληνοαμερικανός Θοδωρής Τζανέτος. Το ελικόπτερο σηκώθηκε λίγα μέτρα από την επιφάνεια του Άρη.

Η NASA παρομοιάζει την αποστολή με την πρώτη πτήση των αδελφών Ράιτ, οι οποίοι το 1903 πέτυχαν την πρώτη ελεγχόμενη πτήση στη Γη. «Τα υπέροχα πράγματα ξεκινούν με μικρά βήματα», αναφέρει η NASA.

"Wow!"

The @NASAJPL team is all cheers as they receive video data from the @NASAPersevere rover of the Ingenuity #MarsHelicopter flight: pic.twitter.com/8eH4H6jGKs

— NASA (@NASA) April 19, 2021