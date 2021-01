NASA: Ψάχνει απαντήσεις για το «Big Bang» με το SphereX

Αποτελεί ένα από τα θεμελιώδη ερωτήματα στην επιστήμη: πώς ακριβώς δημιουργήθηκε το σύμπαν μας; Η NASA προσπαθεί να φτάσει όσο πιο κοντά γίνεται στην πολυπόθητη απάντηση και σε αυτό το πλαίσιο αποκάλυψε το φιλόδοξο σχέδιό της για την εκτόξευση ενός νέου τηλεσκοπίου του SphereX στο διάστημα που θα επιχειρήσει να ρίξει φως στο μυστήριο.

Το διαστημικό τηλεσκόπιο θα ξεκινήσει το ταξίδι του κάποια στιγμή ανάμεσα στον Ιούνιο του 2024 και τον Απρίλιο του 2025 (αν όλα πάνε βάσει σχεδίου), και θα αναζητήσει ενδείξεις για το «Big Bang», καθώς και σημάδια ζωής πέρα ​​από τον πλανήτη μας.

Η NASA ενέκρινε προκαταρκτικά σχέδια ανάπτυξης του τηλεσκοπίου, που ονομάζεται «Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization και Ices Explorer» (SphereX) και έχει περίπου το ίδιο μέγεθος με ένα subcompact αυτοκίνητο.

Είναι εξοπλισμένο με όργανα για την ανίχνευση υπέρυθρου φωτός που δεν είναι ορατό στο ανθρώπινο μάτι, ενώ το δεδομένο αυτό μπορεί να αποκαλύψει την ύλη από την οποία είναι κατασκευασμένα διάφορα αντικείμενα στο διάστημα, καθώς και ποια είναι η απόστασή τους από τη Γη.

Κατά τη διάρκεια της διετούς αποστολής του, το SphereX θα χαρτογραφήσει ολόκληρο τον ουρανό τέσσερις φορές, δημιουργώντας μια τεράστια βάση δεδομένων με αστέρια, γαλαξίες, νεφελώματα και άλλα ουράνια αντικείμενα. Το διαστημικό τηλεσκόπιο θα είναι το πρώτο της NASA που θα δημιουργήσει έναν πλήρη φασματοσκοπικό χάρτη και θα παρατηρήσει συνολικά 102 σχεδόν υπέρυθρα χρώματα.

Ο Allen Farrington, διευθυντής του έργου SphereX στο εργαστήριο Jet Propulsion της NASA στην Καλιφόρνια, είπε: «Είναι σαν να πηγαίνουμε από ασπρόμαυρες σε έγχρωμες εικόνες».

Η αποστολή SphereX έχει τρεις βασικούς στόχους

Ο πρώτος είναι να αναζητήσει στοιχεία για το τί συνέβη λιγότερο από το ένα δισεκατομμύριο του δισεκατομμυρίου του δευτερολέπτου μετά το Big Bang. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι επιστήμονες πιστεύουν ότι το ίδιο το διάστημα μπορεί να έχει επεκταθεί γρήγορα σε μια διαδικασία που ονομάζεται «φούσκωμα» και η οποία θα επηρέαζε την κατανομή της ύλης στον Κόσμο.

Ο δεύτερος στόχος είναι να μελετήσει την ιστορία του σχηματισμού γαλαξιών, που κυμαίνεται από τα πρώτα αστέρια έως την ανάφλεξη μετά το Big Bang και μέχρι τους σημερινούς γαλαξίες. Το SphereX θα το κάνει αυτό μελετώντας την αχνή λάμψη που δημιουργήθηκε από όλους τους γαλαξίες στο σύμπαν, επιτρέποντας στους επιστήμονες να αποκρυπτογραφήσουν τον τρόπο με τον οποίο οι πρώτοι γαλαξίες σχημάτισαν, αρχικά, τα αστέρια.

Τέλος, η αποστολή στοχεύει στην αναζήτηση παγωμένου νερού και παγωμένων οργανικών μορίων γύρω από τα νέα αστέρια στον γαλαξία μας, τα οποία θα μπορούσαν να προσφέρουν βασικές ενδείξεις για τη ζωή πέρα ​​από τον πλανήτη μας.