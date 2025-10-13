CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
TECH & SCIENCE

Microsoft: Τέλος στην υποστήριξη των Windows 10

Οι υπολογιστές που θα συνεχίσουν να λειτουργούν με Windows 10 δεν θα λαμβάνουν κρίσιμες ενημερώσεις, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο παραβιάσεων και κακόβουλων επιθέσεων.

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 13/10/2025Τελευταία ενημέρωση: 13/10/2025
Ανάγνωση 2 λεπτών
new windows
Palermo TECH HUB
Cosmos

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Μια σημαντική αλλαγή για εκατομμύρια χρήστες υπολογιστών τίθεται σε ισχύ την Τρίτη, καθώς η Microsoft σταματά την τεχνική υποστήριξη και τις ενημερώσεις ασφαλείας για το λειτουργικό σύστημα Windows 10.

Από τις 14 Οκτωβρίου, οι υπολογιστές που θα συνεχίσουν να λειτουργούν με το συγκεκριμένο λογισμικό δεν θα λαμβάνουν κρίσιμες διορθώσεις, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο παραβιάσεων και κακόβουλων επιθέσεων. Η εταιρεία καλεί τους χρήστες να προχωρήσουν σε αναβάθμιση στα Windows 11, η οποία διατίθεται δωρεάν για τα περισσότερα νεότερα συστήματα.

ΧΡΥΣΟΣ

Ωστόσο, πολλοί υπολογιστές δεν πληρούν τις προδιαγραφές του νέου λειτουργικού, αναγκάζοντας τους κατόχους τους να αγοράσουν καινούριο εξοπλισμό. «Το τέλος της υποστήριξης για τα Windows 10 διαμορφώνεται σε καταστροφή τόσο για τους καταναλωτές όσο και για το περιβάλλον», δήλωσε ο Νέιθαν Πρόκτορ, επικεφαλής της αμερικανικής οργάνωσης PIRG, υπογραμμίζοντας πως «οι χρήστες αξίζουν τεχνολογία που διαρκεί και δεν οδηγεί σε περιττά ηλεκτρονικά απόβλητα».

Windows 10: Ποιοι επηρεάζονται και ποιες επιλογές υπάρχουν

NOVA

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, τα Windows 10 παραμένουν εγκατεστημένα σε περίπου 43% των υπολογιστών παγκοσμίως, ποσοστό που μεταφράζεται σε εκατοντάδες εκατομμύρια συσκευές.

Όσοι δεν μπορούν να αναβαθμίσουν άμεσα έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν στο πρόγραμμα Extended Security Updates (ESU), το οποίο παρατείνει τις ενημερώσεις ασφαλείας έως τον Οκτώβριο του 2026. Το πρόγραμμα, που διατίθεται δωρεάν στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Ζώνη, παρέχει μόνο κρίσιμες επιδιορθώσεις, χωρίς τεχνική υποστήριξη ή νέες λειτουργίες.

Οι χρήστες εκτός ΕΟΖ θα πρέπει να καταβάλουν ετήσια χρέωση 30 δολαρίων, ενώ για εταιρικές εγκαταστάσεις το ποσό φτάνει τα 61 δολάρια ανά συσκευή.

Ανησυχίες για ασφάλεια και συμβατότητα

Η Microsoft υπενθυμίζει ότι η συνέχιση της χρήσης ενός λειτουργικού χωρίς ενεργή υποστήριξη ενέχει αυξημένους κινδύνους για την ασφάλεια και την προστασία δεδομένων. Οι υπολογιστές χωρίς ενημερώσεις θα είναι πιο ευάλωτοι σε ιούς, ransomware και κακόβουλο λογισμικό, ενώ με την πάροδο του χρόνου ορισμένα προγράμματα ενδέχεται να πάψουν να λειτουργούν σωστά.

«Η μη αναβάθμιση μπορεί να αφήσει τα συστήματα ανεπαρκώς προστατευμένα», ανέφερε ο Γιούσουφ Μέντι, επικεφαλής μάρκετινγκ της Microsoft. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οι επιχειρήσεις που συνεχίζουν να χρησιμοποιούν λογισμικό χωρίς υποστήριξη «ίσως δυσκολευτούν να συμμορφωθούν με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων».

Η Microsoft επιμένει ότι η μετάβαση στα Windows 11 είναι η ασφαλέστερη και πιο βιώσιμη επιλογή για τους χρήστες. Παρά τις αντιδράσεις για το κόστος και τις αυστηρότερες προδιαγραφές του νέου λειτουργικού, η εταιρεία υπενθυμίζει ότι τα Windows 10 βρίσκονται ήδη δέκα χρόνια στην αγορά και έχουν λάβει εκατοντάδες ενημερώσεις και αναβαθμίσεις.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 13/10/2025Τελευταία ενημέρωση: 13/10/2025
Ανάγνωση 2 λεπτών
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

social

Φτάνει το τέλος των social media; Γιατί πήραν την κατιούσα

12/10/2025

Google: Εισάγει το AI Mode στην Ελλάδα

09/10/2025

Ο ψηφιακός «βοηθός» που αντί να μας ησυχάζει, μας εγκλωβίζει στο στρες

08/10/2025

Τα 44 επαγγέλματα που είναι πιο πιθανό να αντικατασταθούν από το AI

07/10/2025

ChatGPT: Όχι μόνο ερωτήσεις – Η μητρική OpenAI φέρνει και λειτουργίες αγορών

02/10/2025

Μάθε να ενημερώνεσαι αξιόπιστα, να απολαμβάνεις αθλητικό περιεχόμενο και να προστατεύεις την οθόνη: γονικός έλεγχος, ιδιωτικότητα, ψηφιακή ευεξία

29/09/2025
internet world

Έρευνα: Ποιες χώρες περνούν τον περισσότερο χρόνο στο διαδίκτυο

25/09/2025

Τεχνητή νοημοσύνη: Ποια επαγγέλματα κινδυνεύουν περισσότερο και ποια είναι ασφαλή

23/09/2025

Θα μπορούσαν ρομπότ AI να καλύψουν τις ελλείψεις προσωπικού στον τομέα της Υγείας ;

21/09/2025

Cookies: Τι μπορείτε να κάνετε για να προστατευτείτε από τους hackers

20/09/2025
Back to top button