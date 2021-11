Η Microsoft ψηφιοποιεί την Αρχαία Ολυμπία | +Video

Η Microsoft θα ψηφιοποιήσει την Αρχαία Ολυμπία και θα την αναπαραστήσει όπως πραγματικά ήταν 20 αιώνες πριν.

Ο χώρος χαρτογραφήθηκε με χρήση τεχνητής νοημοσύνης και η επαυξημένη πραγματικότητα θα αποκαταστήσει την γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, επιτρέποντας στους θεατές να εξερευνήσουν την περιοχή με τη μορφή που είχε 2.000 χρόνια πριν. Ταυτόχρονα, οι επισκέπτες του Ολυμπιακού Μουσείου στην Αθήνα, θα μπορούν να χρησιμοποιούν τα HoloLens για να δουν μία ψηφιακή εκδοχή των εκθεμάτων.

Ανάμεσα στα 27 μνημεία που θα διατηρηθούν, περιλαμβάνονται το Ολυμπιακό Στάδιο, οι ναοί του Δία και της Ήρας, καθώς και το εργαστήρι του γλύπτη Φειδία. Τα κτίρια είναι πιστές αναπαραστάσεις της αρχικής τους μορφής και περιλαμβάνουν ιστορικά χρονοδιαγράμματα αλλαγών και περιγραφές αντικειμένων από κάθε περίοδο.

Η Microsoft χρησιμοποίησε κάμερες και drones για να πάρει εκατοντάδες χιλιάδες εικόνες της περιοχής, τις οποίες επεξεργάστηκε η τεχνητή νοημοσύνη της εταιρίας για να παράγει τα 3D μοντέλα.

«Το project να διατηρήσουμε ψηφιακά την Αρχαία Ολυμπία είναι ένα εξαιρετικό επίτευγμα στην πολιτισμική κληρονομιά, ενώνει την ανθρωπότητα και τη σύγχρονη τεχνολογία για να ωφελήσει τον κόσμο και να προσφέρει στις επόμενες γενεές νέους τρόπους να εξερευνήσουν το παρελθόν μας. – Brad Smith, Πρόεδρος Microsoft»

Greece's Culture Ministry has teamed with Microsoft to create an immersive virtual tour of Ancient Olympia, birthplace of the Olympic Games. Local school children used the augmented reality app for the first time. Full story: https://t.co/CSfp7jnheN pic.twitter.com/G6PqIJG484

— The Associated Press (@AP) November 11, 2021