Meta | Η κρυπτογράφηση σε Facebook και Instagram αναβάλλεται για το 2023

Τα σχέδια για εφαρμογή κρυπτογράφησης end-to-end στις πλατφόρμες του Facebook και του Instagram αναβάλλονται λόγω των πιθανών επιπτώσεων στο θέμα της online ασφάλειας των ανήλικων χρηστών των εφαρμογών.

Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε η Meta, όπως ονομάζεται πλέον η μητρική εταιρεία της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης Facebook, η εφαρμογή κρυπτογράφησης στις υπηρεσίες ανταλλαγής μηνυμάτων της εταιρείας αναβάλλεται για το 2023.

Η κρυπτογράφηση τύπου end-to-end πρακτικά σημαίνει ότι ένα μήνυμα, που αποστέλλεται μέσω μίας εφαρμογής με αυτή τη λειτουργία, θα μπορεί να διαβαστεί μόνο από τον αποστολέα και τον παραλήπτη. Κανείς ενδιάμεσος δεν θα μπορεί να παρέμβει, είτε είναι η ίδια η εταιρεία (η Meta εν προκειμένω) είτε οποιαδήποτε υπηρεσία επιβολής του Νόμου.

Παρόλα αυτά, η εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου γνώρισε αντίδραση από πολιτικούς και κοινωνικούς φορείς, σε Ηνωμένες Πολιτείες και Βρετανία, που υποστηρίζουν ότι κάτι τέτοιο θα εμπόδιζε τις αστυνομικές υπηρεσίες να ερευνήσουν υποθέσεις παιδικής κακοποίησης.

Ενδεικτική η θέση της NSPCC (National Society for the Prevention of Cruelty to Children) ότι τα απολύτως «ιδιωτικά» μηνύματα «είναι στην πρώτη γραμμή των υποθέσεων παιδικής κακοποίησης». Ανάλογη η θέση που έχει εκφράσει για το θέμα και η Βρεττανή υπουργός Εσωτερικών.

Σημειώνεται ότι ενώ η εφαρμογή WhatsApp (ιδιοκτησίας Meta/ Facebook) προσφέρει κρυπτογράφηση τύπου E2EE (end-to-end encryption) ήδη από το 2016, η συγκεκριμένη λειτουργία απουσιάζει από τις υπόλοιπες υπηρεσίες ανταλλαγής μηνυμάτων της εταιρείας. Αυτό σημαίνει ότι οι συνομιλίες σε αυτές τις υπηρεσίες μηνυμάτων μπορούν να «ανοιχθούν» νόμιμα με εισαγγελική εντολή χωρίς πρακτικούς τεχνικούς περιορισμούς.

Η ιστορία με την καθιέρωση κρυπτογράφησης E2EE ξεκίνησε το 2019, στον απόηχο του σκανδάλου της Cambridge Analytica και της παράτυπης χρήσης δεδομένων. Τότε ο ιδρυτής της εταιρείας Μαρκ Ζάκερμπεργκ είχε ανακοινώσει ότι η εταιρεία θα προχωρήσει σε παγκόσμια ενσωμάτωση της συγκεκριμένης λειτουργίας, για όλες τις εφαρμογές της, ώστε να προωθηθεί το αίσθημα ασφάλειας των δεδομένων.

Ωστόσο, δεν είχε δοθεί ποτέ σαφές χρονοδιάγραμμα, αν και δηλώσεις στελεχών υποδήλωναν ότι η εφαρμογή θα συμβεί κάποια στιγμή εντός του 2022.