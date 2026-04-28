CAFE MELI
Europlan
TECH & SCIENCEΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Οι μέλισσες μπορούν να επεξεργάζονται αριθμητικές πληροφορίες

28 Απριλίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 28/04/2026
Ανάγνωση 2 λεπτών
Μια νέα ανάλυση της όρασης των μελισσών υποδηλώνει ότι η ικανότητά τους να διακρίνουν ποσότητες δεν αποτελεί απλώς ένα οπτικό τέχνασμα, αλλά απόδειξη πραγματικής αριθμητικής γνωστικής ικανότητας που διαμορφώνεται από τον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλός τους αντιλαμβάνεται τον κόσμο.

Στη μελέτη, η ερευνήτρια του Πανεπιστημίου Monash, Σκάρλετ Χάουαρντ, και οι συνεργάτες της επανεξέτασαν προηγούμενες κριτικές σχετικά με τη νοημοσύνη των μελισσών, λαμβάνοντας υπόψη τους μοναδικούς αισθητηριακούς και αντιληπτικούς περιορισμούς του εντόμου.

Αξιολογώντας τα πειραματικά ερεθίσματα από μια βιολογικά σχετική προοπτική, οι ερευνητές απέδειξαν ότι οι προηγούμενες κριτικές, οι οποίες υποδείκνυαν ότι οι μέλισσες ήταν απλώς ευαίσθητες σε οπτικά ερεθίσματα όπως η χωρική συχνότητα, δεν στέκουν.

Προτεραιότητα στον τρόπο που σκέφτονται οι μέλισσες

«Τα ευρήματα υπογραμμίζουν τη σημασία της αποφυγής ανθρωποκεντρικών προκαταλήψεων στην έρευνα για τα ζώα», δήλωσε η Δρ Χάουαρντ.

«Πρέπει να δίνουμε προτεραιότητα στην οπτική γωνία του ζώου όταν αξιολογούμε τη γνωστική του λειτουργία, διαφορετικά ενδέχεται να υποτιμήσουμε ή να υπερεκτιμήσουμε τις ικανότητές του».

«Βλέπουμε και βιώνουμε τον κόσμο με εντελώς διαφορετικό τρόπο από τα ζώα, οπότε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ώστε να μην επικεντρωνόμαστε στις ανθρώπινες οπτικές γωνίες και αισθήσεις όταν μελετάμε τη νοημοσύνη των ζώων».

Σύμφωνα με την ομάδα, για την ακριβή αξιολόγηση των γνωστικών ικανοτήτων, τα πειράματα πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να ταιριάζουν με τις φυσικές αισθητηριακές ικανότητες του είδους που αποτελεί αντικείμενο μελέτης.

«Οι μέλισσες μας εκπλήσσουν πάντα»

«Η παραβίαση του τρόπου με τον οποίο ένα ζώο αντιλαμβάνεται τον κόσμο ενέχει τον κίνδυνο να οδηγήσει τους επιστήμονες σε λανθασμένα συμπεράσματα», δήλωσε ο Δρ. Μίρκο Ζανόν, ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Τρέντο.

«Υπήρξε μια συζήτηση σχετικά με το αν οι μέλισσες πραγματικά «μετράνε» ή απλώς αντιδρούν σε οπτικά μοτίβα».

«Όταν αναλύουμε τα ερεθίσματα με τρόπο που αντανακλά τον τρόπο με τον οποίο οι μέλισσες βλέπουν πραγματικά τον κόσμο, αυτό που απομένει είναι η πραγματική ευαισθησία στον αριθμό».

«Μπορεί να είναι δύσκολο να βάλουμε τον εαυτό μας στη θέση μιας μέλισσας για να φανταστούμε πώς βλέπουν τον κόσμο, αλλά το να προσπαθούμε να δούμε τον κόσμο μέσα από τα μάτια ενός ζώου είναι ένα ουσιαστικό μέρος της δουλειάς μας», είπε η Δρ Χάουαρντ.

«Οι μέλισσες μας εκπλήσσουν πάντα με τον τρόπο που κινούνται στον κόσμο, ερμηνεύουν τις ερωτήσεις μας και λαμβάνουν αποφάσεις».

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στις 22 Απριλίου στο περιοδικό Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Σχετικά άρθρα

Η ενεργειακή ασφάλεια ήταν και παραμένει διαρκώς επίκαιρη

22 Απριλίου 2026

Apple: Ο Τιμ Κουκ αποχωρεί από την ηγεσία του τεχνολογικού κολοσσού

21 Απριλίου 2026

Το X λανσάρει το XChat, μία αυτόνομη εφαρμογή μηνυμάτων

17 Απριλίου 2026

ΕΕ: Έτοιμη η εφαρμογή επαλήθευσης ηλικίας για το διαδίκτυο

16 Απριλίου 2026

Τι είναι το γάλλιο που αρχίζει να παράγεται στην Ελλάδα

12 Απριλίου 2026

Έρχεται το ισχυρότερο Ελ Νίνιο του αιώνα;

12 Απριλίου 2026

Artemis II: Γιατί άργησε επί 50 χρόνια η επιστροφή του ανθρώπου στη Σελήνη

5 Απριλίου 2026

Typhoon Project: Καθαρίστηκαν 809 παραλίες, συγκεντρώθηκαν 250 τόνοι απορριμμάτων

3 Απριλίου 2026

Η ΕΕ κοντά στην απαγόρευση των deepfakes με σεξουαλικό θέμα

27 Μαρτίου 2026

Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός: Εποχή έντονων ανατροπών, θα διαρκέσουν αιώνες οι καιρικές συνέπειες

25 Μαρτίου 2026
Back to top button