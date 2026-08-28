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Η κασέτα επιστρέφει: Η FiiO παρουσίασε νέο φορητό κασετόφωνο | +Video

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 28 Αυγούστου 2026Τελευταία ενημέρωση: 28/08/2026
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Η επιστροφή των φυσικών μέσων μουσικής συνεχίζεται, με τη FiiO να παρουσιάζει ένα ακόμη φορητό κασετόφωνο με έντονο ρετρό χαρακτήρα. Αυτή τη φορά, όμως, η εταιρεία δεν προχωρά στην κυκλοφορία του μοντέλου όπως είχε αρχικά προγραμματίσει.

ΧΡΥΣΟΣ

Η FiiO είχε ανακοινώσει την ανάπτυξη του CP15, ενός νέου φορητού cassette player, όμως η κυκλοφορία του μετατέθηκε λόγω προβλημάτων που προέκυψαν στην ανάπτυξη του εξαιρετικά λεπτού μηχανισμού φόρτωσης της κασέτας. Ως αποτέλεσμα, η εταιρεία αποφάσισε να παρουσιάσει ενδιάμεσα ένα διαφορετικό μοντέλο, το CP11.

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Το CP11 αναμένεται να διαθέτει έναν ολοκαίνουργιο, εξαιρετικά λεπτό μηχανισμό, ενώ σύμφωνα με τη FiiO θα εξοπλίζεται με ποιοτικότερη μαγνητική κεφαλή, brushless μοτέρ και ανασχεδιασμένο κύκλωμα.

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Η σημαντικότερη ίσως προσθήκη είναι η Bluetooth συνδεσιμότητα, η οποία επιτρέπει την ασύρματη μετάδοση της μουσικής σε συμβατά ακουστικά ή earbuds. Έτσι, η κλασική εμπειρία της κασέτας συνδυάζεται με μία δυνατότητα που κάθε άλλο παρά παραπέμπει στη δεκαετία του ’80 ή του ’90. Από τις πρώτες εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα η εταιρεία φαίνεται ότι το CP11 θα κυκλοφορήσει τουλάχιστον σε τρεις χρωματικές επιλογές: κόκκινο, κρεμ και ανοιχτό τιρκουάζ. Δεν αποκλείεται να υπάρξουν και άλλες εκδόσεις.

Πότε θα κυκλοφορήσει

Η FiiO τοποθετεί την κυκλοφορία του CP11 προς το τέλος του 2026, χωρίς ωστόσο να έχει ανακοινώσει μέχρι στιγμής συγκεκριμένη ημερομηνία ή τιμή.

Η εταιρεία έχει ήδη επενδύσει στην αναβίωση της φορητής μουσικής, έχοντας παρουσιάσει προϊόντα με ρετρό αισθητική, όπως το CP13, αλλά και το φορητό CD player DM13. Το νέο CP11 δείχνει ότι η FiiO βλέπει ακόμη περιθώριο για την επιστροφή της κασέτας, αυτή τη φορά με σύγχρονες δυνατότητες όπως το Bluetooth.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στο CP15, το οποίο παραμένει στα σχέδια της εταιρείας, αλλά θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος μέχρι να είναι έτοιμο. Η καθυστέρηση του συγκεκριμένου μοντέλου είναι ουσιαστικά και ο λόγος για τον οποίο η FiiO αποφάσισε να επισπεύσει την παρουσίαση του CP11.

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Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 28 Αυγούστου 2026Τελευταία ενημέρωση: 28/08/2026
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