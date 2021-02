Καρέ – καρέ η προσεδάφιση του Perseverance στον Άρη | Video

Η NASA έδωσε τη Δευτέρα στη δημοσιότητα ένα βίντεο με εντυπωσιακές εικόνες της προσεδάφισης του Perseverance στον Άρη, μετά την άφιξη την περασμένη Πέμπτη στον κόκκινο πλανήτη αυτού του εξάτροχου ρομποτικού ρόβερ, σε μια ιστορική αποστολή αναζήτησης ιχνών μικροβιακής ζωής.

Διάρκειας μόλις τριών λεπτών το δημοσιευμένο βίντεο αποκαλύπτει τις εικόνες που κατέγραψαν οι πολλές κάμερες που βρίσκονται συνδεδεμένες σε διαφορετικά μέρη του Perseverance, κατά την είσοδό του στην αρειανή ατμόσφαιρα: Η μια κάμερα δείχνει το άνοιγμα του υπερηχητικού αλεξίπτωτου, μια άλλη κάμερα, που βρίσκεται κάτω από το rover, το έδαφος του Άρη να έρχεται πιο κοντά, και δύο άλλες λήψεις εμφανίζουν το rover σταδιακά να προσεδαφίζεται καθώς αιωρείται από τρία καλώδια.

Ωστόσο, κανένας ήχος δεν κατέστη εφικτό να καταγραφεί κατά τη διάρκεια της κατακόρυφης καθόδου, τόνισε η NASA.

«Αυτή είναι η πρώτη φορά που καταφέραμε να καταγράψουμε ένα γεγονός όπως μια προσεδάφιση στον Άρη», δήλωσε σε μια συνέντευξη Τύπου ο Μάικλ Γουάτκινς, διευθυντής του εργαστηρίου Jet Propulsion, όπου κατασκευάστηκε το rover. «Είναι πραγματικά φανταστικό».

«Αυτές οι εικόνες και τα βίντεο είναι όσα ονειρευόμασταν για χρόνια», πρόσθεσε ο Άλεν Τσεν, υπεύθυνος της NASA για την προσεδάφιση του Perseverance. Το οπτικό υλικό θα χρησιμοποιηθεί από ομάδες της NASA για να κατανοήσουν καλύτερα τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια μιας τέτοιας προσεδάφισης.

Το rover προστατευόταν από μια θερμική ασπίδα κατά την είσοδό του στην αρειανή ατμόσφαιρα με ταχύτητα 20.000 χλμ των ώρα. Στο βίντεο μπορεί κανείς να δει επίσης αυτή την ασπίδα να πέφτει στην επιφάνεια του Άρη.

Οι κάμερες είναι τυπικές κάμερες εμπορίου, που προστέθηκαν χωρίς να είναι συνδεδεμένες στο σύστημα του rover, ώστε να μην ενοχλούν τη λειτουργία του.

Ο ελιγμός προσεδάφισης ήταν ριψοκίνδυνος και το σημείο που επιλέχθηκε, ο κρατήρας Jezero, ο πιο επικίνδυνος από οποιαδήποτε άλλη αποστολή, εξαιτίας του ανάγλυφου του εδάφους.

Δείτε το βίντεο:

Your front-row seat to my Mars landing is here. Watch how we did it.#CountdownToMars pic.twitter.com/Avv13dSVmQ

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 22, 2021