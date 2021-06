iOS bug απενεργοποιεί μόνιμα το WiFi του iPhone

Όταν ψάχνετε ένα WiFi για να συνδεθείτε, συνήθως εμφανίζονται στη λίστα αρκετά κοντινά δίκτυα. Πολλές από τις ονομασίες των δικτύων είναι συνηθισμένες και μερικές φορές συναντάτε και κάποιες που είναι περίεργες ή αστείες. Ωστόσο αν δείτε το WiFi δίκτυο “%p%s%s%s%s%n” μην επιχειρήσετε να συνδεθείτε σε αυτό.

Όπως αποκαλύπτει ο ερευνητής Carl Schou, υπάρχει ένα ασυνήθιστο bug στο iOS το οποίο φαίνεται πως δεν μπορεί να διαχειριστεί τη συγκεκριμένη WiFi ονομασία. Αν τελικά συνδεθείτε σε αυτό το δίκτυο, το WiFi του iPhone σας θα απενεργοποιηθεί μόνιμα και δε θα μπορείτε να το ενεργοποιήσετε ξανά. Όπως θα δείτε και στο video, στην προσπάθειά του να ενεργοποιήσει το WiFi, το slider δεν ανταποκρίνεται. Ο Schou ισχυρίζεται μάλιστα πως η επανεκίννηση του τηλεφώνου ή η αλλαγή του SSID δε βοηθάει την κατάσταση.

After joining my personal WiFi with the SSID “%p%s%s%s%s%n”, my iPhone permanently disabled it’s WiFi functionality. Neither rebooting nor changing SSID fixes it :~) pic.twitter.com/2eue90JFu3

— Carl Schou (@vm_call) June 18, 2021