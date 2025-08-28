Η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει και τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ

Μέρα μεσημέρι στο σούπερ μάρκετ Rewe,στο Ντίσελντορφ: Ένας πελάτης γεμιζει το σακίδιό του με διάφορα προϊόντα και φεύγει χωρίς να πληρώσει στο ταμείο. Ουδείς τον κοιτάζει επικριτικά, δεν χτυπάει συναγερμός, ο υπάλληλος ασφαλείας δεν τον κυνηγά. Ουδείς ανησυχεί.

Το ίδιο συμβαίνει και μια νεαρή πελάτισσα, που φεύγει, φορτωμένη με τρεις σακούλες πράγματα…

Το περίεργο σκηνικό επαναλαμβάνεται συνεχώς. Απλά, τα ψώνια γίνονται με τον τρόπο που ο Όμιλος Rewe οραματίζεται το μέλλον των αγορών, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Η αναμονή στο ταμείο είναι πλέον προαιρετική. Όποιος θέλει μπορεί να πάρει όλα τα προϊόντα που θέλει από τα ράφια, να γεμίσει τις τσάντες του και να φύγει.

Κάμερες και ηλεκτρονικές ετικέτες

Με την πρώτη ματιά, το σούπερ μάρκετ μοιάζει με οποιοδήποτε άλλο κατάστημα της Rewe, παρόλο που οι ετικέτες τιμών εδώ είναι ηλεκτρονικές. Αλλά αν κοιτάξετε ψηλά στο ταβάνι, θα δείτε κάμερες, που βιντεοσκοπούν κάθε γωνιά του καταστήματος.

Το πρωτοποριακό αυτό σύστημα αγορών βασίζεται σε έναν συνδυασμό καμερών και τεχνητής νοημοσύνης που έχει τοποθετηθεί στο σούπερ μάρκετ, αλλά και σε πολλά άλλα καταστήματα. «Βάλτε τα προϊόντα στην τσάντα σας, βγείτε έξω – τελειώσατε», λέει η Ανια Ρίχτερ, υπεύθυνη του προγράμματος «Pick&Go», εξηγώντας στην εφημερίδα “Wirtschafts Woche το νέο σύστημα αγορών.

Ακριβώς στην είσοδο, μια μεγάλη πινακίδα ενημερώνει άλλωστε τους επισκέπτες: «Δοκιμάζουμε μια νέα εμπειρία αγορών με τεχνολογία κάμερας σε αυτό το κατάστημα».

«Το Pick&Go είναι το πρώτο σύστημα αγορών της Γερμανίας χωρίς ταμείο», λέει η Ρίχτερ και εξηγεί: «Απλά, στην έξοδο, οι πελάτες σαρώνουν έναν κωδικό QR. Ο κωδικός και μια ψηφιακή απόδειξη αποστέλλονται αυτόματα σε μια εφαρμογή smartphone στην οποία οι πελάτες έχουν εγγραφεί προηγουμένως. Κατά την εγγραφή, οι πελάτες πρέπει να εισάγουν μια διεύθυνση χρέωσης και στοιχεία πληρωμής, όπως στοιχεία πιστωτικής κάρτας ή τον προσωπικό τους λογαριασμό PayPal»

Όσοι δεν θέλουν να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή μπορούν επίσης να πληρώσουν με κάρτα στο κατάστημα. Και όσοι δεν θέλουν να χρησιμοποιήσουν ολόκληρο το σύστημα Pick&Go μπορούν απλώς να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους σε ένα κανονικό ταμείο.

Η απόδειξη στο κινητό

Η τεχνητή νοημοσύνη αναγνωρίζει πότε κάποιος παίρνει ένα μπουκάλι νερό με βιταμίνες από ένα μεγάλο διαφημιστικό καλάθι στον διάδρομο που είναι σε προσφορά. Σε ένα άλλο δοκιμαστικό κατάστημα στο Αμβούργο, το σύστημα Pick&Go προσθέτει ακόμη και προϊόντα κρέατος στο εικονικό καλάθι αγορών, το οποίο οι πωλητές παραδίδουν στον πάγκο, φρεσκοσυσκευασμένα.

«Μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, παρακολουθούνται οι πελάτες στο σούπερ μάρκετ ενώ ψωνίζουν, δημιουργώντας αυτόματα αποδείξεις-και χωρίς να τους αποπροσανατολίζει ο προβληματισμός στις επιλογές …λαχανικών», εξηγεί η Ρίχτερ και προσθέτει: «Μέσω μιας πλατφόρμας λογισμικού που αποφασίζει σε ποια αρχεία έχουν πρόσβαση οι υπάλληλοι γραφείου και σε ποια όχι- καθίσταται πιο δύσκολο για τους χάκερ να αποκτήσουν πρόσβαση σε ευαίσθητα έγγραφα».

Τα καλύτερα της τεχνολογίας

Το σούπερ μάρκετ του μέλλοντος της Rewe είναι μια από τις τεχνολογίες που εντυπωσίασαν την κριτική επιτροπή στα βραβεία “Best of Technology” που απονέμει κάθε χρόνο η Wirtschafts Woche. Ο διαγωνισμός βραβεύει ψηφιακές λύσεις που δημιουργούν συγκεκριμένα οφέλη για τις εταιρείες και υποστηρίζουν τη μελλοντική τους βιωσιμότητα.

Νεοσύστατες επιχειρήσεις, μεσαίες επιχειρήσεις και μεγάλες εταιρείες από όλη τη Γερμανία, συμμετέχουν κάθε χρόνο στον διαγωνισμό της οικονομικής εφημερίδας.

Η εταιρεία συμβούλων και υπηρεσιών Capgemini υποστηρίζει το βραβείο ως στρατηγικός εταίρος, ενώ το Ινστιτούτο Fraunhofer για την Έρευνα Συστημάτων και Καινοτομίας ISI στην Καρλσρούη και το Τεχνολογικό Ινστιτούτο Καρλσρούης, είναι επιστημονικοί εταίροι.

Να μην κρύβουμε το κεφάλι στην άμμο

«Οι φιναλίστ των βραβείων καταδεικνύουν τι είναι δυνατό στη Γερμανία αν δεν κρύβουμε τα κεφάλια μας στην άμμο, αλλά προχωράμε με τόλμη μπροστά», δήλωσε η Μάγια Μπράνκοβιτς, αρχισυντάκτρια της WirtschaftsWoche.

Οι νικητές του φετινού γύρου μοιράζονται μια ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνολογία: Δεν δημιουργούν μόνο λογισμικό ή προϊόντα που κάνουν την τεχνητή νοημοσύνη ταχύτερη ή τις αλυσίδες εφοδιασμού πιο αποτελεσματικές – αλλά εστιάζουν επίσης σε μια κεντρική πτυχή που μέχρι στιγμής έχει παραβλεφθεί πολύ συχνά: τη συνεργασία μεταξύ ανθρώπων και μηχανών.

Τώρα, οι ειδικοί της Rewe θέλουν να μάθουν πώς αλληλεπιδρούν οι πελάτες με το σύστημα – και πώς το αποδέχονται. Η εστίαση δεν πρέπει να είναι στην τεχνολογία, αλλά στην αβίαστη εμπειρία αγορών: «Είναι καλύτερο για τους πελάτες να μην γνωρίζουν καθόλου τη μαγεία που συμβαίνει στο παρασκήνιο», λέει η Ανια Ρίχτερ.