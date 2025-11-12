CAFE MELI
TECH & SCIENCE

Η πιο ισχυρή ηλιακή καταιγίδα του 2025: Πώς επηρεάζεται η Γη, τι ισχύει για Ελλάδα

12/11/2025
Η ισχυρότερη ηλιακή έκλαμψη του 2025 καταγράφηκε το πρωί της Τρίτης (11/11), όταν ο Ήλιος απελευθέρωσε έκλαμψη κατηγορίας X5.1, σύμφωνα με το Κέντρο Πρόγνωσης Διαστημικού Καιρού της NOAA. Μάλιστα, όπως μεταδίδει το space.com, πρόκειται για την πιο ισχυρή ηλιακή έκλαμψη που έχει σημειωθεί από τον Οκτώβριο του 2024.

Η έκλαμψη κορυφώθηκε στις 10:00 (ώρα Ελλάδας) και προήλθε από την ηλιακή κηλίδα AR4274, η οποία εμφανίζει αυξημένη δραστηριότητα τις τελευταίες ημέρες. Το φαινόμενο προκάλεσε διαταραχές στις ραδιοεπικοινωνίες υψηλής συχνότητας (επίπεδο R3) στην Ευρώπη και την Αφρική, επηρεάζοντας κυρίως αεροναυτικές και θαλάσσιες επικοινωνίες στην πλευρά της Γης που έβλεπε ο Ήλιος. Μάλιστα, μεταξύ των περιοχών που φαίνεται να έχουν επηρεαστεί είναι και η Ελλάδα.

Πιθανότητα γεωμαγνητικών καταιγίδων

Η AR4274 είχε ήδη παράγει δύο ισχυρές εκλάμψεις τις προηγούμενες ημέρες (κατηγορίας X1.7 και X1.2), οι οποίες συνοδεύτηκαν από εκτινάξεις στεμματικής μάζας (CME). Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι οι εκτοξευμένες μάζες πλάσματος ενδέχεται να πλήξουν τη Γη μέσα στο επόμενο 24ωρο, πιθανόν προκαλώντας γεωμαγνητικές καταιγίδες επιπέδου G2-G3 και ενίσχυση του φαινομένου πολικών λαμπροτήτων (aurora) σε υψηλά γεωγραφικά πλάτη.

Η νέα έκλαμψη X5.1 βρίσκεται ακόμη υπό ανάλυση, ώστε να διαπιστωθεί αν συνοδεύτηκε και αυτή από CME κατευθυνόμενη προς τη Γη. Δεδομένου ότι η AR4274 είναι στραμμένη απευθείας προς τον πλανήτη μας, μια τέτοια εξέλιξη θεωρείται πιθανή.

Πώς επηρεάζεται η Γη

Οι εκλάμψεις κατηγορίας X αποτελούν τις ισχυρότερες που καταγράφονται στον Ήλιο. Η συγκεκριμένη έκρηξη προκάλεσε ιονισμό των ανώτερων στρωμάτων της ατμόσφαιρας, οδηγώντας σε:

  • απώλεια ή αποδυνάμωση ραδιοσήματος HF (κυρίως σε αεροσκάφη),
  • καθυστερήσεις στις επικοινωνίες με πλοία,
  • πιθανές μικρές διαταραχές σε δορυφορικά συστήματα πλοήγησης.

