Η Huawei τρολάρει Apple και Samsung σχολιάζοντας πως δε θα επιβραδύνει τα smartphone της

Η Apple και η Samsung “μπήκαν” στο στόχαστρο της επιτροπής ανταγωνισμού στην Ιταλία γιατί “επιβραδύνουν” σκόπιμα την απόδοση των συσκευών τους με αποτέλεσμα να τους επιβληθεί πρόστιμο 15 εκ. ευρώ και τη Huawei να μη χάνει χρόνο και να τις τρολάρει για αυτό το φιάσκο.

Οι Apple και Samsung ήθελαν να “σπρώξουν” τους καταναλωτές σε καινούργιες συσκευές μιας και επιβράδυναν τα προηγούμενα μοντέλα, κάτι το οποίο έφερε το συνολικό πρόστιμο των 15 εκ. ευρώ. Λόγω αυτής της εξέλιξης, η Huawei βρήκε την ευκαιρία να τοποθετηθεί και να τρολάρει τις δύο εταιρείες μέσω του επίσημου λογαριασμού της στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Πιο συγκεκριμένα, αναφέρει πως “Ποτέ δε θα επιβραδύναμε τις συσκευές μας για πιέσουμε τους καταναλωτές να αναβαθμίσουν τα smartphone τους. Είμαστε περήφανοι για το Mate 20 Pro το οποίο γεννήθηκε γρήγορο και θα παραμείνει γρήγορο”, θέλοντας να αναδείξει την ταχύτητα των νέων της Mate 20 με την προσθήκη των hashtag “BornFastStaysFast” και “NeverSlowDown.”

Δεν είναι πάντως η πρώτη φορά που η Huawei τρολάρει τις Apple και Samsung, μιας και το Σεπτέμβρη μοίρασαν power banks των 10000mAh σε όσους είχαν “κατασκηνώσει” για να αγοράσουν πρώτοι τα νέα iPhone Xs και Xs Max. Τα power bank της Huawei είχαν στη μια πλευρά τυπωμένο το μήνυμα “Ορίστε ένα power bank. Θα το χρειαστείτε”.

We would never slow our phones down to force an upgrade. We’re proud our new #HuaweiMate20Pro is #BornFastStaysFast – just like every other phone in our range. #NeverSlowDown Learn more now > https://t.co/Fn1ADt5VBW pic.twitter.com/AJihfosqAM

— Huawei Mobile UK (@HuaweiMobileUK) 25 Οκτωβρίου 2018