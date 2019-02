Η Huawei θα αποκαλύψει το δικό της αναδιπλούμενο smartphone στις 24 Φεβρουαρίου

Η Huawei ανακοίνωσε μέσω του επίσημου λογαριασμού της στο Twitter ότι στα πλαίσια του Mobile World Congress στις 24 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιήσει εκδήλωση για να παρουσιάσει μία –τουλάχιστον- νέα συσκευή.

Η εταιρεία είχε αποκαλύψει τον περασμένο Οκτώβριο ότι σκόπευε να λανσάρει μία αναδιπλούμενη συσκευή μέσα στο 2019. Ο CEO της Huawei, Richard Yu πριν από περίπου μία εβδομάδα σε μία συνάντηση με επενδυτές στο Πεκίνο επιβεβαίωσε το λανσάρισμα της συσκευής στο MWC 2019: «Ανυπομονούμε να σας δούμε στη Βαρκελώνη τον Φεβρουάριο, όπου θα λανσάρουμε το πρώτο στον κόσμο smartphone 5G με αναδιπλούμενη οθόνη» δήλωσε.

Τώρα, πέρα από την τοποθεσία, γνωρίζουμε και την ημερομηνία που η Κινέζικη εταιρεία σκοπεύει να παρουσιάσει τη νέα της συσκευή. Η Huawei, θα είναι η δεύτερη εταιρεία μετά τη Samsung –εφόσον επιβεβαιωθούν οι φήμες- που θα παρουσιάσει τον Φεβρουάριο ένα smartphone με αναδιπλούμενη οθόνη. Στην εκδήλωση Unpacked που έχει προγραμματιστεί για τις 20 Φεβρουαρίου, η Νοτιοκορεάτικη εταιρεία αναμένεται επίσης να παρουσιάσει τρεις ακόμη συσκευές που θα ανήκουν στη σειρά Galaxy S10, και ενδεχομένως μία ακόμη με 5G δυνατότητες.

Όμως τον Φεβρουάριο περιμένουμε τουλάχιστον μία ακόμη εταιρεία να παρουσιάσει συσκευή με αναδιπλούμενη οθόνη, με την Motorola (Lenovo) να σχεδιάζει την αναβίωση του RAZR με την μορφή μίας συσκευής με αναδιπλούμενη οθόνη.

