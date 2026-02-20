Η ενδιαφέρουσα αλλαγή που φέρνει το iOS 26.4 στην κάμερα των iPhone

Η Apple διέθεσε σε beta μορφή το iOS 26.4, φέρνοντας μαζί του μια σειρά από νέες λειτουργίες και βελτιώσεις. Από προσθήκες στην εφαρμογή Υγεία μέχρι αλλαγές στην Κάμερα και το Apple Music, η νέα έκδοση περιλαμβάνει αρκετές αναβαθμίσεις – αλλά και μία ηχηρή απουσία.

Όσοι επιλέξουν να εγκαταστήσουν τη beta έκδοση θα πρέπει, όπως συνιστάται, να δημιουργήσουν αντίγραφο ασφαλείας του iPhone τους πριν προχωρήσουν.

Audio Zoom στην εφαρμογή Κάμερα

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες προσθήκες είναι το νέο «Audio Zoom» στην εφαρμογή Κάμερα. Όταν ενεργοποιηθεί, ο ήχος της εγγραφής εστιάζει στο θέμα του βίντεο κατά τη διάρκεια του zoom.

Η λειτουργία αυτή στοχεύει στη μείωση των περιφερειακών θορύβων, ώστε να ακούγεται καθαρότερα το πρόσωπο ή το αντικείμενο στο οποίο εστιάζει η κάμερα.

Νέα στοιχεία στην εφαρμογή Υγεία

Το iOS 26.4 φέρνει αρκετές αλλαγές και στην εφαρμογή Υγεία. Στην ενότητα Ύπνου προστέθηκε το νέο στατιστικό «Μέσος Όρος Ώρας Ύπνου», το οποίο εμφανίζει τις ώρες κατά τις οποίες ο χρήστης πήγε για ύπνο τις τελευταίες 14 ημέρες.

Παράλληλα, στην ενότητα Vitals, το επίπεδο οξυγόνου στο αίμα εμφανίζεται πλέον στο ημερήσιο συνοπτικό γράφημα. Αν και παλαιότερες εκδόσεις του iOS περιλάμβαναν δεδομένα οξυγόνου, αυτά δεν ήταν τόσο άμεσα προσβάσιμα.

Καλύτερος έλεγχος στο Personal Hotspot

Για όσους χρησιμοποιούν τη λειτουργία Personal Hotspot για να μοιράζονται τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας με άλλες συσκευές, το iOS 26.4 διευκολύνει την παρακολούθηση της κατανάλωσης.

Στις Ρυθμίσεις, επιλέγοντας Personal Hotspot και στη συνέχεια Data Usage, ο χρήστης μπορεί να δει πόσα δεδομένα έχουν χρησιμοποιηθεί από συσκευές Apple, ενώ οι μη Apple συσκευές εμφανίζονται ξεχωριστά. Η συνολική κατανάλωση εμφανίζεται δίπλα στην επιλογή Data Usage.

Προσθήκες στο Apple Music

Μέχρι σήμερα, δεν ήταν δυνατή η ταυτόχρονη προσθήκη ενός τραγουδιού σε περισσότερες από μία λίστες αναπαραγωγής. Με το iOS 26.4 αυτό αλλάζει.

Ο χρήστης μπορεί πλέον να επιλέξει ένα τραγούδι και να το προσθέσει ταυτόχρονα σε πολλαπλές υπάρχουσες λίστες, διευκολύνοντας τη διαχείριση της μουσικής βιβλιοθήκης.

Νέος έλεγχος φόρτισης μέσω Shortcuts

Η εφαρμογή Συντομεύσεις (Shortcuts) αποκτά νέα λειτουργία που επιτρέπει τον καθορισμό ορίου φόρτισης της μπαταρίας. Ο χρήστης μπορεί να ορίσει αυτόματα το ανώτατο ποσοστό φόρτισης, σε βήματα του 5% από 80% έως 100%.

Η λειτουργία αυτή μπορεί να συμβάλει στη μακροχρόνια διατήρηση της υγείας της μπαταρίας και αντικατοπτρίζει αντίστοιχη προσθήκη που έγινε πρόσφατα στο macOS 26.4.

Απουσιάζει η νέα Siri

Παρά τις αναβαθμίσεις, ένα χαρακτηριστικό που δεν περιλαμβάνεται στο iOS 26.4 είναι η ανανεωμένη έκδοση της Siri με τεχνολογία Apple Intelligence.

Προηγούμενες φήμες ήθελαν τη νέα Siri να κάνει την εμφάνισή της στη συγκεκριμένη έκδοση, ωστόσο η beta επιβεβαιώνει ότι παραμένει η υπάρχουσα εκδοχή του ψηφιακού βοηθού.

Πρόσφατες αναφορές έκαναν λόγο για δυσκολίες στην ανάπτυξη της νέας Siri και για ενδεχόμενη καθυστέρησή της σε επόμενες εκδόσεις του iOS 26 ή ακόμη και στο iOS 27. Η απουσία της εντείνει τα ερωτήματα για το κατά πόσο η Apple μπορεί να ανταγωνιστεί τους βασικούς αντιπάλους της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Η ανανεωμένη Siri αναμένεται να αποτελέσει κρίσιμο στοιχείο για τη στρατηγική της εταιρείας στην AI, όταν τελικά παρουσιαστεί.