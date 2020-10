Η Apple αφαιρεί τους φορτιστές από ΟΛΑ τα iPhones

Επιβεβαιώνοντας τις φήμες και μένοντας πιστή στους περιβαλλοντικούς της στόχους, η Apple δε θα συμπεριλάβει φορτιστή και ενσύρματα ακουστικά στη νέα σειρά iPhone 12 που παρουσίασε χτες.

Με την αφαίρεση φορτιστή και ακουστικών θα μικρύνει η συσκευασία των νέων iPhones αρκετά για να αυξηθεί κατά 70% η ποσότητα των τηλεφώνων που θα χωράνε σε μία παλέτα, μειώνοντας με τη σειρά τα κόστη και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της αποστολής εκατομμυρίων iPhones σε όλο τον κόσμο.

Ωστόσο δε σταματά εκεί.

In addition to removing the charging adapter from the newest iPhones today, look for Apple to do the same for the SE and other iPhones it’ll keep selling.

— Mark Gurman (@markgurman) October 13, 2020