Huawei: Ανοιχτή επίθεση προς την Samsung

Η Huawei αμφισβητεί το Galaxy Note 9 και δε δείχνει να εντυπωσιάζεται με τα νέα χαρακτηριστικά που ενσωματώνει, τη στιγμή που υπόσχεται μια πραγματική αναβάθμιση σε επίπεδο flagship smartphone μέσω του λογαριασμού της στο Twitter.

Είναι εμφανής η έλλειψη ενδιαφέροντος και εντυπωσιασμού της Huawei απέναντι στην ανταγωνίστρια Samsung και το Galaxy Note 9, κάτι το οποίο φάνηκε σε ανάρτησή της στο Twitter με φωτογραφία που δείχνει το P10 Plus και το P20 Pro και τον τίτλο “This is called a real generation upgrade”, αφήνοντας υπονοούμενα για το Note 9 εκφράζοντας την αμφισβήτηση της αναβάθμισης που προσφέρει η Samsung με το Galaxy Note 9.

Στη συνέχεια, το Tweet της Huawei αναφέρει πως η εταιρεία έκανε ένα άλμα με την κυκλοφορία του Huawei P20 Pro μιας και έκανε πραγματική αναβάθμιση φέρνοντας την τριπλή κάμερα με φακό 40MP, 5x zoom και άλλα πολλά. Κλείνοντας τη δημοσίευσή της μας καλεί να φανταστούμε τι άλλο μπορεί να μας επιφυλάσσει για το μέλλον, αναφερόμενη ενδεχομένως στη σειρά Mate 20, με σκοπό να δείξει πως είναι μια πραγματική αναβάθμιση ενός flagship smartphone.

We took a leap when we launched the #HuaweiP20Pro, we're all about real upgrades that will make a difference everyday like a triple lens camera with 40mp, 5x zoom and much more. Imagine what will come next… pic.twitter.com/AjUS86YHyK

— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) August 9, 2018