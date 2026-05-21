H Google επανασχεδιάζει τη μηχανή αναζήτησής της

Η Google επανασχεδιάζει τη μηχανή αναζήτησης που την ανέδειξε σε μία από τις πλουσιότερες εταιρείες στην ιστορία της τεχνολογίας, επιχειρώντας να προλάβει την απειλή που συνιστούν τα chatbot τεχνητής νοημοσύνης για το βασικό της επιχειρηματικό μοντέλο.

Η αναζήτηση αποτελεί τη βασική πηγή εσόδων της Google και χρηματοδοτεί το σύνολο των δραστηριοτήτων της. Ωστόσο, η ραγδαία ανάπτυξη εφαρμογών AI, όπως τα conversational chatbots, δημιουργεί υπαρξιακή πρόκληση για την εταιρεία, η οποία επιδιώκει πλέον να μεταμορφώσει η ίδια το προϊόν της πριν το κάνουν οι ανταγωνιστές της.

Παράλληλα, η Google αναγνωρίζει ότι η αναζήτηση μέσω του καθημερινού λόγου αποτελεί πλέον πιο αποτελεσματικό τρόπο εύρεσης πληροφοριών από τη χρήση μεμονωμένων λέξεων-κλειδιών.

Τι αλλάζει

Στο πλαίσιο αυτού που χαρακτήρισε ως τη μεγαλύτερη αλλαγή στη μηχανή αναζήτησης από την πρώτη της εμφάνιση, η Google ανακοίνωσε την Τρίτη (19/5) ότι το πεδίο αναζήτησης θα μπορεί πλέον να υποστηρίζει μεγαλύτερα και πιο σύνθετα ερωτήματα, καθώς και αλληλεπιδράσεις τύπου συνομιλίας.

Η εταιρεία είχε ήδη κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση, ενσωματώνοντας περιλήψεις που δημιουργούνται από AI στην κορυφή των αποτελεσμάτων αναζήτησης και παρουσιάζοντας το «AI Mode», μια εμπειρία περισσότερο προσαρμοσμένη σε μορφή διαλόγου. Ωστόσο, οι νέες ανακοινώσεις επεκτείνουν σημαντικά αυτή τη στρατηγική, δείχνοντας την αποφασιστικότητα της Google να αποτρέψει τη μετακίνηση χρηστών προς ανεξάρτητα chatbot.

Στο ίδιο πλαίσιο, η εταιρεία εισάγει στην αναζήτηση και τους λεγόμενους «AI agents», μία από τις πιο δημοφιλείς τάσεις της τεχνητής νοημοσύνης. Για παράδειγμα, οι χρήστες θα μπορούν να δημιουργούν μόνιμες ειδοποιήσεις ώστε να ενημερώνονται όταν το αγαπημένο τους μουσικό συγκρότημα ανακοινώνει συναυλία στην περιοχή τους. Παρόμοιοι «πληροφοριακοί agents» θα μπορούν να βοηθούν σε επαναλαμβανόμενες αναζητήσεις που σχετίζονται με αγορές ή ειδήσεις.

Ο επικεφαλής της Google DeepMind, Demis Hassabis, δήλωσε ότι «οι agents στην αναζήτηση είναι το επόμενο βήμα», επισημαίνοντας ότι ένα από τα πλεονεκτήματα της Google είναι η δυνατότητα άμεσης ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών σε προϊόντα που χρησιμοποιούνται από δισεκατομμύρια ανθρώπους.

Η στρατηγική της Google γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη επεκτείνεται πολύ πέρα από την αναζήτηση. Η εταιρεία θεωρεί ότι η AI ξεφεύγει πλέον από τα στενά όρια των chatbot και θα ενσωματωθεί σχεδόν σε κάθε προϊόν της, ακόμη και σε νέες κατηγορίες συσκευών, όπως τα wearables.

«Ask YouTube»

Έτσι, η Google ενσωματώνει AI σε όλο και περισσότερες υπηρεσίες της. Μεταξύ άλλων, παρουσίασε τη νέα λειτουργία «Ask YouTube», μέσω της οποίας οι χρήστες θα μπορούν να υποβάλλουν ερωτήσεις τύπου «πώς να…» και να λαμβάνουν τόσο γραπτές απαντήσεις όσο και βίντεο που περιέχουν τη σχετική πληροφορία.

Παράλληλα, η εφαρμογή Gemini σχεδιάστηκε για χρήστες που επιθυμούν να αξιοποιούν agents σε μεγαλύτερο εύρος εργασιών. Εκτός από το αναβαθμισμένο μοντέλο Gemini 3.5 Flash, η Google παρουσίασε και το Spark, έναν προσωπικό βοηθό AI που στο μέλλον θα ενσωματωθεί και στον browser Google Chrome καθώς και σε άλλες εφαρμογές.

Στον τομέα του hardware, η Google επιστρέφει δυναμικά στα «έξυπνα» γυαλιά τεχνητής νοημοσύνης, περισσότερο από μία δεκαετία μετά την αποτυχία του Google Glass. Η εταιρεία εκτιμά ότι η εμπειρία της στην AI και την αναζήτηση μπορεί να της δώσει πλεονέκτημα απέναντι στη Meta, η οποία έχει ήδη σημειώσει επιτυχία με τα έξυπνα γυαλιά Ray-Ban Meta Smart Glasses.

Η Google ανακοίνωσε ότι η έκδοση των smart glasses μόνο με ηχητική λειτουργία, που αναπτύσσει σε συνεργασία με τη Samsung και τις εταιρείες οπτικών Warby Parker και Gentle Monster, θα κυκλοφορήσει το φθινόπωρο.

Παράλληλα, παρουσίασε για πρώτη φορά το Project Aura, τη wearable συσκευή που αναπτύσσεται μαζί με την Xreal. Η συσκευή διαθέτει ευρύτερο οπτικό πεδίο από τα γυαλιά με ενσωματωμένη οθόνη.

«Είναι μια πραγματικά συναρπαστική εφαρμογή για το πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βγει στον πραγματικό κόσμο», δήλωσε ο Hassabis.