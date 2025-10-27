Gmail: Έκλεψαν πάνω από 180 εκατ. κωδικούς πρόσβασης

Χάκερς έκλεψαν πάνω από 180 εκατομμύρια κωδικούς Gmail, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο διαδικτυακών απατών.

Σύμφωνα με το PCWorld, τα δεδομένα εντοπίστηκαν μέσω του Synthient, ενός εργαλείου που ανιχνεύει κακόβουλες δραστηριότητες στο διαδίκτυο. Οι πληροφορίες που διέρρευσαν περιλαμβάνουν emails, κωδικούς πρόσβασης και τους ιστότοπους όπου χρησιμοποιήθηκαν. Μετά την αφαίρεση των διπλότυπων, ο συνολικός αριθμός των παραβιασμένων λογαριασμών ξεπερνά τα 15,3 δισεκατομμύρια.

Οι χάκερς απέκτησαν τα στοιχεία μέσω κακόβουλου λογισμικού (infostealer), που συλλέγει ευαίσθητες πληροφορίες από μολυσμένους υπολογιστές. Αυτά τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για phishing, απάτες ή να πωληθούν στο διαδίκτυο, χωρίς οι χρήστες να το γνωρίζουν.

Για να ελέγξετε αν το email σας έχει παραβιαστεί, μπορείτε να επισκεφθείτε το Have I Been Pwned, να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνσή σας και να δείτε αν περιλαμβάνεται σε κάποια διαρροή.

Αν το email σας έχει επηρεαστεί, αλλάξτε άμεσα τους κωδικούς πρόσβασης και αποφύγετε να χρησιμοποιείτε τους ίδιους σε διαφορετικούς λογαριασμούς.