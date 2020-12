Γιατί απενεργοποίησε το Facebook λειτουργίες του Messenger και του Instagram

Το Facebook απενεργοποίησε αρκετές λειτουργίες από τις εφαρμογές Messenger και Instagram για την Ευρώπη, για να διασφαλίσει ότι συμμορφώνονται με μια αλλαγή στους κανόνες απορρήτου.

Από τις 21 Δεκεμβρίου, οι εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων θα εμπίπτουν στους κανόνες της ΕΕ που είναι γνωστοί ως οδηγία ePrivacy.

Το Facebook αποφάσισε να απενεργοποιήσει πολλές διαδραστικές επιλογές και να προσφέρει απλώς μια βασική υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων έως ότου μπορέσει να επαναφέρει τα πρόσθετα.

Any ideas about which @Facebook features are not available in Europe currently? #Facebook #Messengerdown#EU #DigitalServicesAct #DigitalMarketsAct #InternetEssentials pic.twitter.com/EvbaK2Qq0r

— Aleksas Drozdovskis (@drzdvsks) December 16, 2020