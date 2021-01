Galaxy S21 Exynos: Πολύ καλύτερη και ισχυρότερη μπαταρία

Γνωρίζουμε ήδη, τουλάχιστον από όσα έχουν διαρρεύσει μέχρι στιγμής, ότι ο Exynos 2100 θα είναι ένα από τα δυνατά επόμενα SoCs της Samsung, με το οποίο θέλει να αφήσει πίσω της τα λάθη του παρελθόντος.

Πριν από μερικές ημέρες, δημοσιεύθηκαν περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά την αυτονομία που θα προσφέρει ο εν λόγω επεξεργαστής.

Σύμφωνα με τη πηγή, ένα Galaxy S21 με Exynos 2100 θα παρουσιάζει κατά 25% – 35% καλύτερη αυτονομία σε σχέση με τo S20 με Exynos. Η αυτονομία του Galaxy S21 με Snapdragon 888 θα αυξηθεί και αυτή, αλλά μόλις κατά 15% σε σχέση με το Snapdragon 865 S20. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να αναμένουμε συνολικά, σημαντικές βελτιώσεις ως προς την αυτονομία της μπαταρίας.

— Anthony (@TheGalox_) December 29, 2020