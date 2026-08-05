Facebook: Η μεγάλη μεταμόρφωση που θα θυμίζει TikTok

Είναι αδιαμφισβήτητο το γεγονός πως ζούμε στην εποχή της κυριαρχίας των social media, όπως Facebook και TikTok, με πάνω από τα δύο τρίτα του παγκόσμιου πληθυσμού να έχουν λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αφιερώνοντας, κατά μέσο όρο, 2,5 ώρες την ημέρα σε αυτά, σύμφωνα με τα δεδομένα του DataReportal.

Στη διαμόρφωση αυτής της κατάστασης κρίσιμος είναι ο ρόλος των βίντεο, με πλατφόρμες όπως το YouTube και το TikTok, που βασίζονται σε αυτά, να βλέπουν διαρκώς αύξηση στον αριθμό των χρηστών τους, προσελκύοντας νεανικό κοινό. Η προτίμηση σε τέτοιου είδους περιεχόμενο δεν περνά απαρατήρητη από το Facebook, που προχωρά σε σημαντικές αλλαγές, προσφέροντας στους χρήστες μια «πλήρους οθόνης εμπειρία βίντεο από τη στιγμή που ανοίγουν την εφαρμογή».

Εχοντας χάσει 20 εκατομμύρια χρήστες κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, η μητρική του Facebook, Meta, ακολουθεί το πρότυπο του TikTok, στην προσπάθεια να σταματήσει την «αιμορραγία». Οπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής, Τομ Αλισον, η πλατφόρμα θα αρχίσει να δοκιμάζει μια «επανασχεδιασμένη εμπειρία», της οποίας «πυρήνας» θα είναι το βίντεο στην αρχική οθόνη της εφαρμογής. Η στροφή αυτή έρχεται μετά την παρατήρηση πως «το βίντεο είναι εκεί όπου πραγματοποιούνται οι συζητήσεις, δημιουργούνται κοινότητες και πλέον αρχίζει να πραγματοποιείται ακόμα και το εμπόριο».

Το Facebook και η κυριαρχία των βίντεο

Η παρακολούθηση βίντεο είναι βασική δραστηριότητα των περισσότερων ανθρώπων στο Διαδίκτυο, με τους χρήστες να «ξοδεύουν» 28 ώρες τον μήνα στο YouTube και 34 στο TikTok, κατά το Mintec. Για τον λόγο αυτόν, πριν από την προαναφερθείσα αλλαγή στο Facebook, η Meta λάνσαρε τα reels στο Instagram, επιτρέποντας στους χρήστες να παρακολουθούν σύντομα βιντεάκια, δραστηριότητα που ξεπερνά το 50% του συνολικού χρόνου στην πλατφόρμα. Η κίνηση αυτή οδήγησε γρήγορα στην εμφάνιση 1 δισ. νέων προφίλ στο Μέσο. Εκτός από την έμφαση στα βίντεο, το Facebook προωθεί και το Seller, για πωλητές του Marketplace, που τους επιτρέπει να παρακολουθούν πωλήσεις και να διαχειρίζονται αγγελίες. Επιπλέον, δημιούργησε το Forum, προσφέροντας χώρο για αλληλεπίδραση, στη λογική του Reddit. Αξιο αναφοράς και το γεγονός πως γίνεται δυνατή και η δωρεάν επαλήθευση, μέσω selfie, για την καταπολέμηση των ψεύτικων προφίλ.

Φυσικά, δεν είναι μόνο το Facebook το οποίο λαμβάνει γενναίες αποφάσεις για την προσέλκυση και τη διατήρηση των χρηστών. Ολες οι μεγάλες πλατφόρμες ΜΚΔ προβαίνουν σε διαφοροποιήσεις, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το Instagram. Το τελευταίο λανσάρει πιλοτικά εφαρμογή για τηλεοράσεις, που επιτρέπει την παρακολούθηση reels σε μεγάλη οθόνη, ενώ πλέον θα δίνεται η δυνατότητα αλλαγής τραγουδιού σε παλαιότερη δημοσίευση. Ιδιαίτερα σημαντικά για την προσέλκυση κοινού είναι και τα Instants, αυθόρμητες φωτογραφίες, χωρίς φίλτρα, οι οποίες αποστέλλονται μέσω μηνυμάτων και εξαφανίζονται μόλις προβληθούν ή έπειτα από 24 ώρες.

Οι επενδύσεις

Μελετώντας τη νέα εποχή στην οποία εισέρχονται τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο ρόλος που θα διαδραματίσει η Τεχνητή Νοημοσύνη (A.I.). Ηδη αρκετές εταιρείες στον συγκεκριμένο χώρο επενδύουν σε αυτήν, βελτιώνοντας τα μοντέλα τους και παρέχοντας διαρκώς νέες δυνατότητες στους χρήστες, προσφέροντας εξατομικευμένη εμπειρία. Αλλωστε, όπως δήλωσε και ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ, CEO της Meta: «Καθώς μπαίνουμε σε αυτό το νέο κύμα με την Τ.Ν., εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι το μέλλον ανήκει σε όλους. Εστιάζουμε στο να παρέχουμε σε κάθε άτομο τα εργαλεία για να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες και να διασφαλίσουμε ότι τα οφέλη της τεχνολογίας θα διανεμηθούν σε όλους». Το Facebook και το Instagram, εκτός από τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης για το περιεχόμενο που προτείνουν, διαθέτουν το Meta A.I., έναν δωρεάν βοηθό που απαντά σε ερωτήσεις και δημιουργεί φωτογραφίες.

Αντίστοιχα, το X του Ελον Μασκ προσφέρει το Grok, ενώ το TikTok εξελίσσει το Symphony, τη «σουίτα» εργαλείων που βοηθά τους δημιουργούς στην παραγωγή πολυμεσικού περιεχομένου. Στροφή προς μεγαλύτερη χρήση Τ.Ν. κάνει και το YouTube, θέτοντας την Τεχνητή Νοημοσύνη στο επίκεντρο της στρατηγικής του. Ο CEO της πλατφόρμας, Νιλ Μόχαν, περιγράφει ένα μέλλον όπου το A.I. λειτουργεί ως επιταχυντής παραγωγής. Η ανεξέλεγκτη παραγωγή περιεχομένου χαμηλής ποιότητας απειλεί την εμπειρία του θεατή, οδηγώντας το YouTube σε επενδύσεις σε συστήματα που περιορίζουν επαναλαμβανόμενο ή και παραπλανητικό περιεχόμενο.

Tα ερωτήματα

Μελετώντας την παρούσα εικόνα των social media, αλλά και τις αλλαγές που επίκεινται, καθίσταται σαφές πως το βάρος πέφτει στα (σύντομα και «εύπεπτα») βίντεο, στο A.I. και στην προώθηση νέων μορφών αλληλεπίδρασης. Βέβαια, προκύπτουν και ερωτήματα για το μέλλον, μιας και οι πλατφόρμες έχουν πλέον να αντιμετωπίσουν και τον φόβο των κυβερνήσεων, με όλο και περισσότερες χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, να λαμβάνουν μέτρα για την προστασία των ανηλίκων, απαιτώντας αυστηρότερους ελέγχους και επαλήθευση ηλικίας από τις ίδιες τις πλατφόρμες. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, ένα είναι σίγουρο: Τα social media εισέρχονται σε μια νέα, διαφορετική, εποχή, αλλάζοντας τη διαδικτυακή εμπειρία.