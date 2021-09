Ευρώπη | Yποχρεωτική η χρήση κοινού φορτιστή για όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές

Εκτός από τη διευκόλυνση των καταναλωτών, η πρωτοβουλία έχει στόχο να μειωθούν τα ηλεκτρονικά απορρίμματα – Οι κατασκευαστές θα έχουν περιθώριο 24 μηνών να συμμορφωθούν με τη ρύθμιση – Εκτός από τα κινητά τηλέφωνα, οι κανόνες θα ισχύουν και για τάμπλετ, ακουστικά, φορητά ηχεία, κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών και κάμερες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα τα σχέδιά της να προωθήσει ρύθμιση που θα υποχρεώνει τους κατασκευαστές κινητών τηλεφώνων και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών να χρησιμοποιούν κοινό φορτιστή, τύπου USB-C, σε όλα τους τα προϊόντα.

Εκτός από τη διευκόλυνση των Ευρωπαίων καταναλωτών, η πρωτοβουλία έχει στόχο να μειωθούν τα ηλεκτρονικά απορρίμματα.

Η Κομισιόν παραδέχεται ότι η εθελοντική προσέγγιση που ακολούθησε επί χρόνια με τη βιομηχανία, δεν απέδωσε μία ολοκληρωμένη απάντηση, καθώς ο αριθμός των φορτιστών κινητών τηλεφώνων από 30 μειώθηκαν σε 3 μέσα στην τελευταία δεκαετία.

Η κίνηση αναμένεται να έχει τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στην Apple, η οποία συνεχίζει να χρησιμοποιεί τον δικό της Lightning connector αντί της θύρας USB-C που υιοθετήθηκε από τους περισσότερους ανταγωνιστές της.

Εκτός από τα κινητά τηλέφωνα, οι κανόνες θα ισχύουν και για άλλες συσκευές όπως τάμπλετ, ακουστικά, φορητά ηχεία, κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών και κάμερες

