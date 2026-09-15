EU KIDS Act: Η Κομισιόν προτείνει περιορισμούς στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζεται να προτείνει νέους κανόνες για την πρόσβαση ανηλίκων στα social media και τις πλατφόρμες βίντεο πριν από την ηλικία των 15 ετών, σύμφωνα με προπαρασκευαστικά έγγραφα που είδε το Politico και πληροφορίες από πρόσωπο που γνωρίζει το σχέδιο.

Δεν προβλέπεται γενική απαγόρευση για όλους τους ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Αντίθετα, η πρόσβαση θα διαφέρει ανάλογα με την ηλικία, ενώ για τα μικρότερα παιδιά θα απαιτείται στενότερη επίβλεψη από τους γονείς.

Για παιδιά κάτω των 13 ετών, οι γονείς θα μπορούν να δημιουργούν λογαριασμούς τους οποίους θα ελέγχουν πλήρως. Οι υπηρεσίες που θα προσφέρουν τέτοιους λογαριασμούς θα πρέπει να πληρούν αυστηρές προδιαγραφές ασφαλείας.

Από τα 13 έως τα 15 έτη θα επιτρέπονται ειδικοί λογαριασμοί, με περιορισμούς στην επικοινωνία με αγνώστους και στον χρόνο χρήσης, καθώς και εργαλεία γονικού ελέγχου. Μετά τα 15, οι έφηβοι θα μπορούν να δημιουργούν μόνοι τους λογαριασμό.

Οι κανόνες αυτοί θα εφαρμόζονται σε social media και πλατφόρμες διαμοιρασμού βίντεο που θα θεωρούνται «υψηλού κινδύνου». Τα έγγραφα που επικαλείται το Politico δεν εξηγούν ακόμη με ποια κριτήρια θα εντάσσεται μια υπηρεσία σε αυτή την κατηγορία.

Οι πλατφόρμες θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιούν τεχνολογίες που θα επιβεβαιώνουν την ηλικία των χρηστών.

Την Πέμπτη παρουσιάζεται το EU KIDS Act

Το EU KIDS Act αναμένεται να παρουσιαστεί επισήμως την Πέμπτη. Εκτός από τους ηλικιακούς κανόνες, θα απαιτεί από υπηρεσίες όπως τα social media, τα chatbots τεχνητής νοημοσύνης και οι εφαρμογές AI που λειτουργούν ως ψηφιακοί «σύντροφοι» να σχεδιάζονται εξαρχής με δικλίδες προστασίας για τους ανηλίκους. Τα εκπαιδευτικά εργαλεία θα εξαιρούνται.

Η πρωτοβουλία έρχεται έπειτα από μήνες πιέσεων για αυστηρότερη προστασία των παιδιών στις ψηφιακές πλατφόρμες. Η Ελλάδα, η Γαλλία, η Αυστρία, η Δανία και η Ισπανία προωθούν ήδη δικούς τους κανόνες για την πρόσβαση ανηλίκων στα social media.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αναμένεται να παρουσιάσει περισσότερες λεπτομέρειες την Τετάρτη, στην ομιλία της για την Κατάσταση της Ένωσης ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

Οι πιέσεις προς την Κομισιόν έχουν ενταθεί λόγω των ανησυχιών ειδικών της υγείας, πολιτικών και γονέων για τις επιπτώσεις πλατφορμών όπως το TikTok και το Instagram στην ψυχική υγεία των ανηλίκων.

Νωρίτερα φέτος, ομάδα ειδικών σε θέματα υγείας και τεχνολογίας που είχε συγκροτήσει η φον ντερ Λάιεν είχε εισηγηθεί παρόμοιους περιορισμούς και για άλλες ψηφιακές υπηρεσίες που χρησιμοποιούν παιδιά.

Πώς θα ελέγχονται οι πλατφόρμες

Το σχέδιο προβλέπει νέο σύστημα εποπτείας, στα πρότυπα του DSA και του AI Act. Η Κομισιόν θα ελέγχει απευθείας τις εταιρείες και τις υπηρεσίες που θεωρούνται υψηλότερου κινδύνου, ενώ οι μικρότερες επιχειρήσεις θα παραμένουν στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών.

Οι εταιρείες θα καταβάλλουν επίσης τέλη για τη χρηματοδότηση των ελέγχων.

Το κείμενο μπορεί ακόμη να αλλάξει πριν παρουσιαστεί επίσημα την Πέμπτη. Στη συνέχεια θα πρέπει να συμφωνηθεί με τις κυβερνήσεις των κρατών-μελών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.