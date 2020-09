Ερευνα σε 10,3 εκ. άστρα δεν απέδωσε ίχνη εξωγήινων πολιτισμών

Επιστήμονες ολοκλήρωσαν την ευρύτερη έρευνα ως τώρα πάνω σε εξωγήινους πολιτισμούς, εξετάζοντας περίπου 10,3 εκατομμύρια άστρα μέσω της χρήσης ενός ραδιοτηλεσκοπίου στην Αυστραλία, μα δεν ανακάλυψαν τίποτα ακόμα.

Αναζητώντας στοιχεία για πιθανή ζωή πέρα από το ηλιακό μας σύστημα, οι επιστήμονες αναζητούν «technosignatures» (ίχνη παρουσίας τεχνολογίας) όπως σήματα τηλεπικοινωνιών που μπορεί να προέρχονται από νοήμονα εξωγήινα όντα.

Χρησιμοποιώντας το τηλεσκόπιο Murchison Widefield Array (MWA) στην Αυστραλία, αναζήτησαν ραδιοεκπομπές χαμηλών συχνοτήτων- συχνότητες παρόμοιες με αυτές στα FM του ραδιοφώνου- από άστρα στον αστερισμό Ιστία (Vela). Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν αυτή την εβδομάδα στο Publications of the Astronomical Society of Australia.

«Δεν είναι έκπληξη το ότι δεν βρήκαμε κάτι. Υπάρχουν ακόμα τόσες πολλές άγνωστες μεταβλητές» είπε η Τσένοα Τρέμπλεϊ του τμήματος Αστρονομίας και Διαστημικών Επιστημών της εθνικής υπηρεσίας επιστημών της Αυστραλίας, CSIRO, την Τετάρτη.

«Η αναζήτηση ζωής πέρα από το Ηλιακό Σύστημα είναι μια μεγάλη πρόκληση» πρόσθεσε η Τρέμπλεϊ. «Δεν ξέρουμε πότε, πώς, πού, ή τι τύπου σήμα μπορεί να λάβουμε για να έχουμε ένδειξη πως δεν είμαστε μόνοι στον γαλαξία».

Αν και η έρευνα ήταν 100 φορές βαθύτερη και ευρύτερη από ποτέ άλλοτε, σύμφωνα με τον αστροφυσικό Στίβεν Τίνγκει του Πανεπιστημίου Κέρτιν στην Αυστραλία και του Διεθνούς κέντρου Ραδιοαστρονομικών Ερευνών, περιελάμβανε σχετικά λίγα άστρα από κοσμικής άποψης.

«Δέκα εκατομμύρια άστρα φαίνονται όντως πολλά. Ωστόσο η καλύτερη εκτίμησή μας είναι πως υπάρχουν 100 δισ. άστρα (στον Γαλαξία μας). Οπότε έχουμε κοιτάξει μόνο στο 0,001% του γαλαξία μας» είπε η Τρέμπλεϊ. «Ας πούμε πως οι ωκεανοί περιείχαν μόνο 30 ψάρια και προσπαθήσαμε να τα βρούμε κάνοντας δοκιμές σε μια περιοχή στο μέγεθος μιας πισίνας αυλής. Οι πιθανότητες να βρούμε ένα από αυτά τα ψάρια θα ήταν πολύ μικρές».