TECH & SCIENCE

Έρευνα: Ποιες χώρες περνούν τον περισσότερο χρόνο στο διαδίκτυο

25/09/2025
Ένας αυξανόμενος αριθμός ανθρώπων σε όλο τον κόσμο δηλώνει ότι περνά σχεδόν αδιάκοπα στο διαδίκτυο. Σύμφωνα με νέα έρευνα του Pew Research Center, που πραγματοποιήθηκε σε 24 χώρες, το 28% των ερωτηθέντων απάντησε ότι χρησιμοποιεί το ίντερνετ «σχεδόν συνεχώς».

Τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται στην Ιαπωνία (56%) και στη Νότια Κορέα (49%), ενώ τα χαμηλότερα στη Νιγηρία (13%) και στην Ελλάδα (14%).

Στην Ευρώπη, οι χώρες με τη μεγαλύτερη συχνότητα χρήσης ήταν η Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Σουηδία και η Ιταλία. Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου, πάνω από το 90% των νοικοκυριών στις συγκεκριμένες χώρες διαθέτει σύνδεση internet υψηλής ταχύτητας στο σπίτι.

Στον αντίποδα, η Ουγγαρία βρέθηκε με το υψηλότερο ποσοστό μη χρηστών στην Ευρώπη: το 12% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι δεν χρησιμοποιεί καθόλου το ίντερνετ. Το ποσοστό παραμένει πάντως χαμηλότερο σε σχέση με άλλες περιοχές, όπως η Κένυα (33%) και η Ινδία (36%).

Τα ευρήματα ανά ηλικία και κοινωνικά δίκτυα

Η έρευνα διαπίστωσε επίσης ότι σε όλες τις χώρες οι νεότεροι ενήλικες έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ είναι και οι πιο πιθανό να βρίσκονται «σχεδόν συνεχώς online».

Το εύρημα αυτό έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης ανησυχίας για την εξάρτηση από τις οθόνες. Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι η υπερβολική χρήση μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο συναισθηματικών και συμπεριφορικών προβλημάτων στα παιδιά.

Το ζήτημα έχει φτάσει μέχρι το υψηλότερο πολιτικό επίπεδο στην Ευρώπη. Σε πρόσφατη ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 13 Σεπτεμβρίου, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προειδοποίησε ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να είναι εξίσου επιβλαβή με το αλκοόλ και τα ναρκωτικά.

«Όπως στη δική μου γενιά μάθαμε στα παιδιά ότι δεν μπορούσαν να καπνίζουν, να πίνουν ή να βλέπουν περιεχόμενο ενηλίκων πριν από μια ορισμένη ηλικία, πιστεύω ότι έχει έρθει η ώρα να εξετάσουμε το ίδιο και για τα social media», είπε χαρακτηριστικά.

Η συζήτηση έχει οδηγήσει σε προτάσεις για αυστηρότερη ρύθμιση των μεγάλων τεχνολογικών πλατφορμών αλλά και για περιορισμούς στη χρήση κινητών και μέσων κοινωνικής δικτύωσης στα σχολεία.

Σύμφωνα με την UNESCO, μέχρι το τέλος του 2024 δεκάδες εκπαιδευτικά συστήματα σε όλο τον κόσμο είχαν ήδη απαγορεύσει τα smartphones στις σχολικές αίθουσες, εντάσσοντας τα μέτρα αυτά στην προσπάθεια προστασίας των μαθητών.

Πηγή
Euronews
