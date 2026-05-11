Οι επιστήμονες προειδοποιούν για τους κινδύνους της υπερβολικής χρήσης AI

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 11 Μαΐου 2026Τελευταία ενημέρωση: 11/05/2026
Όπως το GPS επηρέασε την αίσθηση προσανατολισμού και οι μηχανές αναζήτησης τη μνήμη μας, έτσι και η τεχνητή νοημοσύνη φαίνεται να αλλάζει τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε την πληροφορία.

Σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες, όσοι βασίζονται υπερβολικά σε εργαλεία AI ενδέχεται να παρουσιάζουν μειωμένη δημιουργικότητα, μικρότερη διάρκεια προσοχής και εξασθενημένη κριτική σκέψη.

Οι ειδικοί εξηγούν ότι όταν “αναθέτουμε” τη σκέψη σε εργαλεία όπως τα chatbots, χάνουμε τη λεγόμενη «γνωστική τριβή», δηλαδή τη διαδικασία προσπάθειας, λάθους και κατανόησης που είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη του μυαλού.

Με απλά λόγια, αν δεν χρησιμοποιούμε το μυαλό μας, σταδιακά χάνει την οξύτητά του.

Έρευνες δείχνουν ότι οι χρήστες που εμπιστεύονται τυφλά την AI μπορεί να υποβαθμίζουν τη δική τους κρίση, ακόμα και όταν η τεχνητή νοημοσύνη κάνει λάθη.

Το φαινόμενο αυτό περιγράφεται ως «γνωστική παράδοση», όπου ο άνθρωπος αφήνει την απόφαση στη μηχανή χωρίς να την αμφισβητεί.

Παράλληλα, υπάρχουν ενδείξεις ότι η συνεχής χρήση τέτοιων εργαλείων μπορεί να επηρεάζει τη μνήμη, καθώς η εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες μειώνει την ανάγκη αποθήκευσής τους.

Κάτι παρόμοιο έχει ήδη παρατηρηθεί με τη χρήση του Google, καθώς θυμόμαστε λιγότερα, γιατί ξέρουμε ότι μπορούμε να τα βρούμε άμεσα.

Πώς να χρησιμοποιούμε την AI χωρίς να μας «ρίχνει»

Οι ειδικοί δεν προτείνουν να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά να την αξιοποιούμε σωστά.

Ένα βασικό βήμα είναι να μην αποδεχόμαστε άκριτα τις απαντήσεις της, αλλά να τις ελέγχουμε και να τις συγκρίνουμε με τη δική μας σκέψη.

Επίσης, προτείνεται να προσπαθούμε πρώτα μόνοι μας -είτε πρόκειται για λύση ενός προβλήματος είτε για δημιουργία ιδεών- και στη συνέχεια να χρησιμοποιούμε την AI ως εργαλείο βελτίωσης. Η διαδικασία της προσπάθειας είναι αυτή που “γυμνάζει” τον εγκέφαλο.

Παρά τις ανησυχίες, οι επιστήμονες τονίζουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι από μόνη της ούτε καλή ούτε κακή. Όπως κάθε τεχνολογία, το αποτέλεσμα εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να απελευθερώσει χρόνο και ενέργεια για πιο ουσιαστική σκέψη.

Το ζητούμενο είναι να κρατήσουμε τον έλεγχο. Να χρησιμοποιούμε την AI ως βοήθημα -όχι ως υποκατάστατο της σκέψης μας.

Γιατί τελικά, η δημιουργικότητα, η φαντασία και η κριτική ικανότητα παραμένουν τα πιο πολύτιμα «εργαλεία» που διαθέτει ο άνθρωπος.

