TECH & SCIENCE

Η ΕΕ κοντά στην απαγόρευση των deepfakes με σεξουαλικό θέμα

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 27 Μαρτίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 27/03/2026
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την Πέμπτη την απαγόρευση των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης που δημιουργούν deepfakes με σεξουαλικό περιεχόμενο.

Η απόφαση έρχεται μετά την παγκόσμια κατακραυγή που προκάλεσαν τα βίντεο με απεικονίσεις γυμνού χωρίς τη συγκατάθεση των ατόμων, τα οποία παρήγαγε το chatbot «Grok» του Έλον Μασκ.

Η συντριπτική πλειοψηφία των ευρωβουλευτών υποστήριξε το κείμενο που στοχεύει τις λεγόμενες εφαρμογές «nudification», στο πλαίσιο προτάσεων για την τροποποίηση των κανόνων της ΕΕ σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη. Τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν ήδη δώσει το πράσινο φως.

Η νέα απαγόρευση για τα deepfakes με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης

Οι νομοθέτες εισήγαγαν τη νέα απαγόρευση για τα λεγόμενα συστήματα «nudifier» που χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη «για τη δημιουργία ή την παραποίηση εικόνων που έχουν σεξουαλικό περιεχόμενο και μοιάζουν με αναγνωρίσιμο πραγματικό πρόσωπο» χωρίς τη συγκατάθεσή του.

Ωστόσο, τόνισαν ότι τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης με «αποτελεσματικά μέτρα ασφαλείας που εμποδίζουν τους χρήστες να δημιουργούν τέτοιες εικόνες» δεν επηρεάζονται από την απαγόρευση.

Τώρα τα κράτη μέλη και το Κοινοβούλιο θα διαπραγματευτούν ένα τελικό κείμενο, αλλά οι συνομιλίες αναμένεται να προχωρήσουν ομαλά πριν από την τελική έγκριση.

Η X, η πλατφόρμα στην οποία είναι διαθέσιμο το Grok, δήλωσε τον Ιανουάριο ότι θα προβεί σε αλλαγές για να σταματήσει τη δημιουργία σεξουαλικών deepfakes παιδιών και γυναικών.

Ωστόσο, το σκάνδαλο προκάλεσε μια συνεχιζόμενη έρευνα της ΕΕ.

Οι νομοθέτες της ΕΕ υποστήριξαν επίσης την αναβολή της εφαρμογής κανόνων για την τεχνητή νοημοσύνη υψηλού κινδύνου, που αφορούν μοντέλα τα οποία θεωρούνται δυνητικά επικίνδυνα για την ασφάλεια, την υγεία ή τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών.

Τα μέτρα, τα οποία επρόκειτο να τεθούν σε ισχύ τον Αύγουστο του 2026 για τα αυτόνομα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και ένα χρόνο αργότερα για τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που είναι ενσωματωμένα σε άλλα προϊόντα, ενδέχεται πλέον να αναβληθούν για τον Δεκέμβριο του 2027 και τον Αύγουστο του 2028 αντίστοιχα.

Σχετικά άρθρα

Η Παγκόσμια Έκθεση Ευτυχίας επισημαίνει τις αρνητικές επιπτώσεις των social media

22 Μαρτίου 2026

Unesco: Σχεδόν 6 στις 10 χώρες παγκοσμίως απαγορεύουν τα κινητά στο σχολείο

19 Μαρτίου 2026

Η τεχνητή νοημοσύνη στην υπηρεσία του Πολιτισμού

19 Μαρτίου 2026

Δορυφορική εφαρμογή που θα βλέπει αν ο αγρότης βρίσκεται πραγµατικά στο χωράφι

16 Μαρτίου 2026

Τι είναι οι μικροί πυρηνικοί αντιδραστήρες και ποια τα πλεονεκτήματά τους

11 Μαρτίου 2026

Penetration Testing: Προληπτική προστασία στον κόσμο της κυβερνοασφάλειας

9 Μαρτίου 2026

Πανσέληνος Μαρτίου: Πώς σχηματίζεται το «Ματωμένο Φεγγάρι»

3 Μαρτίου 2026

Η ενδιαφέρουσα αλλαγή που φέρνει το iOS 26.4 στην κάμερα των iPhone

20 Φεβρουαρίου 2026
Social media και έφηβοι: Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα για την κοινωνική δικτύωση

16 Φεβρουαρίου 2026

Ποιες θέσεις εργασίας θα εξαφανιστούν τα επόμενα 5 χρόνια λόγω της Τεχνητής Νοημοσύνης;

14 Φεβρουαρίου 2026
