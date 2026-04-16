ΕΕ: Έτοιμη η εφαρμογή επαλήθευσης ηλικίας για το διαδίκτυο

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζεται να θέσει σε λειτουργία εφαρμογή επαλήθευσης ηλικίας για χρήστες του διαδικτύου, στο πλαίσιο των μέτρων για την προστασία ανηλίκων από επιβλαβές περιεχόμενο και κινδύνους που συνδέονται με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι η εφαρμογή είναι τεχνικά έτοιμη και αναμένεται να διατεθεί σύντομα στους πολίτες. Όπως ανέφερε, το σύστημα θα επιτρέπει την επιβεβαίωση της ηλικίας μέσω εγκεκριμένων, αξιόπιστων μεθόδων, με στόχο να περιοριστεί η πρόσβαση ανηλίκων σε ακατάλληλο περιεχόμενο.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η λύση έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να διασφαλίζει την προστασία των προσωπικών δεδομένων, επιτρέποντας στους χρήστες να αποδεικνύουν την ηλικία τους χωρίς να αποκαλύπτουν περισσότερες πληροφορίες από όσες είναι απαραίτητες.

«Ζητάμε από τις διαδικτυακές πλατφόρμες να αναλάβουν την ευθύνη όταν δεν προστατεύουν επαρκώς τα παιδιά», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν, τονίζοντας ότι η εφαρμογή θα λειτουργεί παράλληλα με την αυστηρότερη εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανόνων.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο πολιτικών της ΕΕ για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για τις επιπτώσεις των κοινωνικών δικτύων στην ψυχική υγεία. Παράλληλα, αρκετά κράτη-μέλη εξετάζουν περιοαψσχαρισμούς στη χρήση social media από ανηλίκους, με τη Γαλλία να πρωτοστατεί σε αυτή την κατεύθυνση.

Η εφαρμογή έχει ήδη δοκιμαστεί πιλοτικά σε επτά χώρες, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ισπανία, ενώ προβλέπεται να λειτουργεί συμπληρωματικά με εθνικές λύσεις «ψηφιακού πορτοφολιού».

Η επίτροπος Τεχνολογίας της ΕΕ Χένα Βίρκουνεν σημείωσε ότι απαιτείται κοινό πλαίσιο πιστοποίησης για τις εθνικές εφαρμογές, διαβεβαιώνοντας ότι οι χρήστες θα διατηρούν τον πλήρη έλεγχο των δεδομένων τους. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συγκροτήσει ομάδα ειδικών που εξετάζει το ενδεχόμενο καθιέρωσης πανευρωπαϊκών περιορισμών στη χρήση κοινωνικών δικτύων από ανηλίκους. Η σχετική εισήγηση αναμένεται έως το καλοκαίρι.